STENTYS : étend la commercialisation de son stents auto-apposant Xposition S au Mexique

STENTYS (FR0010949404 — STNT – éligible PEA PME), un groupe français spécialisé dans les technologies médicales pour la cardiologie interventionnelle, annonce aujourd'hui le lancement de ses activités commerciales au Mexique à travers un partenariat avec Levbeth Medical, une société spécialisée dans la distribution d'équipements médicaux pour les procédures endovasculaires.

Plus tôt ce mois-ci, le Dr Neisser Morales et le Dr Mizraym Rojas ont placé le premier stent auto-apposant à élution Sirolimus, Xposition S, au Mexique à l'hôpital ISSSTE LOPEZ MATEOS à Mexico City, avec le soutien du Dr Omar Santaera, du Sanatorium Las Lomas à Buenos Aires (Argentine) et de Levbeth Medical. Cette procédure marque le lancement de la technologie auto-apposante sur le marché mexicain des stents coronaires, estimé à environ 47 millions de dollars* par an. Cette nouvelle étape de la stratégie d'expansion mondiale de STENTYS renforce considérablement sa présence commerciale sur le marché latino-américain des stents coronaires, dont la valeur est estimée à plus de 200 millions de dollars*.

STENTYS a l'intention d'étendre la commercialisation de la gamme de stents Xposition S à d'autres pays, en s'appuyant sur le réseau de distribution de la société MINVASYS, récemment acquise.

Christophe Lottin, Directeur général de STENTYS, commente : « La commercialisation du stent Xposition S de STENTYS sur le marché mexicain, en pleine croissance, dynamisera notre activité commerciale sur cette région du monde où MINAVASYS est également présent. Nous sommes impatients de développer notre partenariat avec Levbeth Medical et ce premier cas clinique démontre à la fois leur implication et leur savoir-faire. »

* Source - GlobalData

À propos de STENTYS

Le groupe STENTYS développe et commercialise des solutions cardio-vasculaires peu invasives pour les besoins de la cardiologie interventionnelle. Sa large gamme de produits innovants, composée de stents actifs, de ballons coronaires et à élution médicamenteuse et d’accessoires cardiovasculaires, est commercialisée dans plus de 60 pays. Grâce à son produit phare, Xposition S, le stent auto-apposant qui s’adapte aux vaisseaux de diamètre variable et permet de traiter les pathologies artérielles complexes, et à son portefeuille de ballons et d’accessoires, STENTYS couvre l’ensemble des indications coronaires.

