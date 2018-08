STMicroelectronics : Décryptage du palmarès du CAC 40 à la clôture du vendredi 10 août 2018 - Plus forte baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

STMICROELECTRONICS (- 4,91% à 18,03 euros)Plusieurs facteurs ont contribué à la morosité du secteur des semi-conducteurs, dont des tensions internationales, les Etats-Unis cumulant les contentieux avec la Chine, la Russie et la Turquie. Or, l'industrie des semi-conducteurs est vraiment globale, avec des puces conçues dans un pays, pour être fabriquées dans un autre et intégrées dans un produit commercialisé dans le monde en entier. Plus prosaïquement, le secteur est touché par la dégradation de la recommandation de Morgan Stanley, de Pondération en ligne à Prudence car plusieurs indicateurs cycliques indiquent une surchauffe