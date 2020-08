STMicroelectronics, tiraillé entre Apple et Huawei

Cette décision aura des conséquences sur plusieurs des fournisseurs occidentaux du géant chinois. Le bureau d'études Liberum pense que les capacités d'Huawei dans la production de téléphones – notamment haut de gamme - va être contrariée. "La détermination du gouvernement américain à combler progressivement les lacunes [de ses interdictions] laisse également penser que l'avenir de Huawei dans ce segment est sombre", souligne l'analyste Janardan Menon.

Parmi les fournisseurs affectés, on retrouve STMicroelectronics, qui réalise environ 5 à 6% de son chiffre d'affaires avec Huawei, selon Liberum. Les principales puces fournies par le Franco-Italien sont des puces analogiques, dans lesquelles la technologie américaine n'est pas essentielle. Mais si Huawei peine à s'approvisionner par ailleurs, l'entreprise vendra moins de smartphones et commandera pas conséquent moins de composants à tout son écosystème. Liberum pense que ST pourrait atténuer l'impact, s'il est avéré, grâce à sa bonne diversification. Mais cela reste un point de vigilance.

Apple est le meilleur client de STM, et de loin. Mais de là à parler d'un proxy boursier...

Huawei fait partie des dix plus gros clients de ST, probablement au second rang derrière Apple en 2020. Les autres partenaires stratégiques sont, par ordre alphabétique, Bosch, Ciena, Continental, HP Inc, Mobileye (Intel), Samsung, Seagate et Tesla. En 2019, c'est Apple qui était, et de loin, le plus gros client du groupe, avec 17,6% du chiffre d'affaires total.