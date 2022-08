STOCKS CANADA - Le TSX chute de 0,05% à 19 863,73

* Le TSX de la Bourse de Toronto chute de 0,05 pour cent à 19 863,73

* En tête de l'indice, Denison Mines Corp, en hausse de 12,7%, Energy Fuels Inc, en hausse de 10,3%, et Cameco Corp, en hausse de 9%.

* Les actions à la traîne sont TFI International Inc, en baisse de 6,3 %, Filo Mining Corp, en baisse de 5,5 %, et Capstone Copper Corp, en baisse de 4,9 %.

* Sur le TSX, 86 émissions ont augmenté et 151 ont baissé, un ratio de 0,6 pour 1 favorisant les baisses. Il y a eu 1 nouveau sommet et 11 nouveaux bas, avec un volume total de 152,6 millions d'actions.

* Les actions les plus négociées en termes de volume ont été Great-west Lifeco Inc, Suncor Energy Inc et la Financière Sun Life Inc.

* Le groupe de l'énergie du TSX a augmenté de 4,77 points, ou 1,9 %, tandis que le secteur des services financiers a glissé de 1,58 point, ou 0,4 %.

* Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate ont augmenté de 4,15 %, ou 3,87 $, pour atteindre 96,93 $ le baril. Le Brent a augmenté de 3,9 %, ou 3,94 $, pour atteindre 104,93 $ [O/R].

* Le TSX est en baisse de 6,4 % pour l'année.

Ce résumé a été généré par la machine le 29 août à 20:03.