STOCKS INDE-Les actions indiennes ont ouvert en baisse avant les résultats de la politique de la RBI.

Les actions indiennes devraient ouvrir en légère baisse vendredi, avant une hausse attendue des taux d'intérêt par la banque centrale du pays pour lutter contre l'inflation dans un contexte de craintes persistantes d'une récession mondiale.

Les actions indiennes du NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en baisse de 0,5 % à 0220 GMT, tandis que l'indice le plus large des actions de la région Asie-Pacifique du MSCI, hors Japon, était en baisse de 0,6 %.

L'indice NSE Nifty 50 a chuté de 0,24% à 16 818,10 jeudi, tandis que le S&P BSE Sensex a baissé de 0,33% à 56 409,96.

Les deux indices sont sur une série de sept pertes, leur pire performance depuis la mi-février.

Une majorité de participants au marché s'attend à ce que la Reserve Bank of India augmente son taux d'intérêt directeur de 50 points de base pour la troisième fois consécutive.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont vendu pour une valeur nette de 35,99 milliards de roupies indiennes (441,7 millions de dollars) d'actions jeudi, tandis que les investisseurs nationaux ont acheté pour une valeur nette de 31,62 milliards de roupies, selon les données provisoires disponibles auprès du National Stock Exchange.

Les actions à suivre :

** Adani Enterprises, la société phare du conglomérat indien Adani Group, spécialisé dans la transformation du charbon en huiles comestibles, fera son entrée dans l'indice de référence Nifty 50 vendredi, en remplacement de Shree Cement.

** Le premier raffineur indien Indian Oil Corp a créé une filiale pour mettre en commun les fonds de ses unités à l'étranger afin de répondre aux besoins de financement du capital et du commerce, a-t-il déclaré dans un communiqué jeudi.

** Shree Ajit Pulp And Paper a reporté l'examen de l'émission d'actions sur la base de droits.

** Arvind Smartspaces consolidera l'intérêt de partenariat dans Ahmedabad East Infrastructure.

** Adani Ports a incorporé une unité nommée Adani Aviation Fuels.

** Himalaya Food International a déclaré que la société ne sera plus endettée à partir de l'année se terminant en mars 2023.

** Railtel Corp of India a approuvé un plan de fusion de Railtel Enterprises avec la société.

** Le fabricant indien de motos Hero MotoCorp a déclaré jeudi qu'il investira 60 millions de dollars dans la société californienne Zero Motorcycles pour développer conjointement des motos électriques.

** FTSE Russell, fournisseur d'indices mondiaux, a déclaré avoir maintenu l'Inde sur la liste de surveillance pour une inclusion potentielle dans l'indice FTSE Emerging Markets Government Bond.

** Goa Carbon a approuvé la levée de fonds jusqu'à 2 milliards de roupies.

** Rail Vikas Nigam a déclaré que la société a reçu une lettre d'acceptation de la National Highways Authority of India.

** Life Insurance Corp of India a augmenté sa participation dans Deepak Nitrite.

** L'Inde exigera que toutes les voitures particulières soient équipées d'un minimum de six airbags à partir du 1er octobre 2023, soit un an plus tard que prévu initialement.

** Lupin a déclaré avoir obtenu le feu vert de la FDA américaine pour les comprimés de mirabegron à libération prolongée. (1 $ = 81,4730 roupies indiennes) (reportage de Nallur Sethuraman à Bengaluru)