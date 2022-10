STOCKS INDE - Les actions indiennes ouvrent en baisse ; les données sur l'emploi aux États-Unis sont au centre de l'attention.

Les actions indiennes devraient ouvrir en baisse vendredi, à l'instar de leurs homologues asiatiques, avant les principales données sur l'emploi aux États-Unis qui fourniront des indices sur la stratégie de hausse des taux de la Réserve fédérale, tandis que les investisseurs gardent un œil sur la flambée des prix du pétrole brut.

Les contrats à terme sur les actions indiennes du NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en baisse de 0,24%, à 0221 GMT, tandis que l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon a baissé de 0,8%.

L'indice NSE Nifty 50 a augmenté de 0,3% pour clôturer à 17 331,80 jeudi, tandis que le S&P BSE Sensex a gagné 0,3% pour terminer à 58 222,10.

La Banque mondiale a réduit les prévisions de croissance de l'Inde pour cet exercice d'un point de pourcentage complet, alors que la hausse des prix des matières premières et les problèmes d'endettement frappent les économies d'Asie du Sud.

Le prix du pétrole brut s'est maintenu près des sommets de trois semaines vendredi, ce qui pèse sur le sentiment car l'Inde est l'un des plus grands importateurs de cette matière première et les prix élevés ont un impact direct sur l'inflation.

Entre-temps, le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis, vendredi, donnera une nouvelle indication des pressions inflationnistes dans le pays.

Les responsables de la Réserve fédérale américaine n'ont montré aucune intention de revenir sur leur campagne de hausse des taux la plus agressive depuis des décennies, soulignant que la lutte contre l'inflation était en cours.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont acheté pour 2,79 milliards de roupies indiennes (33,90 millions de dollars) d'actions jeudi, selon les données provisoires disponibles auprès du National Stock Exchange.

Les actions à suivre :

** Dabur India a averti jeudi que la flambée de l'inflation au cours du deuxième trimestre pourrait réduire sa marge d'exploitation d'environ 150-200 points de base en glissement annuel.

** Sakar Healthcare a conclu un accord avec Zydus Life Sciences pour la fabrication de produits anticancéreux.

** HCL Tech et Google Cloud ont étendu leur partenariat stratégique.

** Equitas Small Finance Bank a déclaré que les dépôts totaux provisoires du trimestre de septembre ont augmenté de 20% en glissement annuel.

** SBI Cards And Payment Services a nommé Rashmi Mohanty au poste de directeur financier.

** Disa India a déclaré que la société mère de son groupe avait acquis Simpson Technologies.

** NTPC et GE Gas Power ont signé un accord pour la démonstration de la co-combustion d'hydrogène dans les turbines à gaz.

** Indian Hume Pipe Co a déclaré avoir remporté une commande d'une valeur de 1,94 milliard de roupies.

** KHFM Hospitality and Facility Management Services émettra des actions jusqu'à 300 millions de roupies via une émission de droits.

** Yes Bank a déclaré que la Reserve Bank of India a approuvé la nomination de Prashant Kumar en tant que directeur général et PDG.

** Zuari Agro Chemicals a nommé Manish Malik au poste de directeur financier.

** Quess Corp a déclaré qu'il vendra 53% de sa participation dans son unité Simpliance Technologies.

** Le détaillant indien de cosmétiques et de mode Nykaa et le conglomérat de mode et de style de vie Apparel Group, basé à Dubaï, ont conclu une alliance pour se développer dans la région du Golfe, ont déclaré les sociétés jeudi.

** Aditya Birla Capital a déclaré que le régulateur des marchés indiens a imposé une pénalité de 10 millions de roupies à l'unité. (1 $ = 82,3100 roupies indiennes) (Reportage de Nallur Sethuraman à Bengaluru ; Montage de Savio D'Souza)