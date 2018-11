SUCCES DE L’EMISSION OBLIGATAIRE CARREFOUR DE 500 MILLIONS D’EUROS A 7 ANS

Ne pas diffuser, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon ou dans toute autre juridiction où l’offre ou la vente des titres constituerait une violation des dispositions légales en vigueur

Carrefour (Paris:CA) a procédé avec succès à l’émission d’une obligation senior de 500 millions à 7 ans (maturité : 4 mai 2026).

Ce placement a été plusieurs fois sursouscrit, avec une demande totale de plus de 1,3 milliards d’euros provenant de plus de 120 ordres d’investisseurs.

Cette nouvelle obligation porte un coupon annuel de 1,75% pour un prix d’émission de 99,447%. Les montants levés viendront financer les besoins généraux du Groupe.

Le succès de cette opération, dans un contexte de marché difficile, témoigne de la grande confiance que portent les investisseurs dans la qualité de crédit du Groupe Carrefour.

