SUEZ CONFIRME QUIL METTRA EN UVRE TOUS LES MOYENS À SA DISPOSITION POUR PRÉSERVER LES INTÉRÊTS DE SES SALARIÉS, DE SES CLIENTS, ET TOUTES SES PARTIES PRENANTES, NOTAMMENT POUR ASSURER UN TRAITEMENT ÉGALITAIRE ET JUSTE DE TOUS SES ACTIONNAIRES
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06/10/2020 | 07:36
SUEZ CONFIRME QUIL METTRA EN UVRE TOUS LES MOYENS À SA DISPOSITION POUR PRÉSERVER LES INTÉRÊTS DE SES SALARIÉS, DE SES CLIENTS, ET TOUTES SES PARTIES PRENANTES, NOTAMMENT POUR ASSURER UN TRAITEMENT ÉGALITAIRE ET JUSTE DE TOUS SES ACTIONNAIRES