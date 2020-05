SV Group a poursuivi sa croissance en 2019, fort impact du coronavirus

Zurich (awp) - SV Group a connu une année 2019 faste. La croissance a été au rendez-vous dans tous les secteurs d'activités, indique jeudi dans un communiqué l'entreprise zurichoise, qui subit de plein fouet les effets de la pandémie.

Le spécialiste de la restauration collective a vu le nombre de ses points de distribution en Suisse, en Allemagne et en Autriche augmenter de 18 unités à 583. A l'échelle du groupe, quelque 41,7 millions de convives ont été servis.

SV Group a ajouté un restaurant ouvert au public à son portefeuille, portant le total à 20, qui ont accueilli près de 2 millions de clients, soit environ 10% de plus qu'un an plus tôt. Les désormais 13 établissements de la division Hôtellerie - contre une dizaine fin 2018 - ont frôlé le demi-million de nuitées, après 387'000 en 2018.

L'entreprise basée à Dübendorf est actuellement durement affectée par les conséquences du coronavirus, et ce dans tous ses champs d'activité, selon le communiqué. La direction a bon espoir que les mesures rapidement prises afin d'endiguer les coûts, ainsi que la recherche de nouveaux débouchés potentiels, lui permettent de surmonter la crise.

