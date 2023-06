Washington (awp/afp) - La banque d'investissement SVB Securities, une filiale de SVB Financial Group, va être rachetée par des membres de son équipe actuelle de direction, à l'issue d'un appel d'offres, ont annoncé ceux-ci dimanche dans un communiqué.

SVB Financial Group s'était volontairement placé en faillite en mars, peu après la prise de contrôle par les autorités de Silicon Valley Bank, une autre de ses filiales, une opération qui avait secoué les marchés financiers.

"Le groupe d'enchérisseurs de l'équipe de direction de SVB Securities, dirigé par le directeur général Jeff Leerink et soutenu par The Baupost Group, a annoncé (dimanche) avoir conclu un accord définitif avec SVB Financial Group pour acheter SVB Securities à la suite d'un processus d'appel d'offres concurrentiel", indique ce communiqué.

Le montant de la transaction n'a pas été précisé.

"L'équipe de direction et moi-même sommes ravis de revenir à notre héritage de posséder et de diriger la première banque d'investissement dans le domaine de la santé et de relancer l'entreprise sous la marque de confiance Leerink Partners", a déclaré Jeff Leerink, cité dans le communiqué.

Ce rachat est soumis à la confirmation finale du tribunal des faillites des États-Unis et à l'approbation réglementaire ainsi qu'aux autres conditions de clôture habituelles.

La déroute de la banque américaine Silicon Valley Bank en mars avait secoué les banques sur les marchés mondiaux.

L'agence chargée d'assurer les dépôts bancaires, la FDIC, avait pris le contrôle de l'établissement le 10 mars face aux retraits massifs de ses clients.

En se plaçant quelques jours plus tard sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, SVB Financial Group se laissait ainsi la possibilité de se restructurer tout en poursuivant ses opérations.

SVB Securities n'était pas incluse dans ce placement en faillite, avait précisé SVB Financial dans un communiqué publié le 17 mars.

SVB Securities "est une entité juridique distincte", dont "SVB Financial Group détient les fonds propres", était-il précisé.

afp/rq