SWEN Capital Partners, acteur de référence de l'investissement responsable en actifs non cotés, annonce étendre sa stratégie d'investissement en infrastructures. L'objectif est de proposer des solutions d'investissement dans la méthanisation, l'hydrogène renouvelable, ainsi que les infrastructures d'avitaillement en gaz et GNL pour le secteur des transports, maritime et terrestre.Cette nouvelle activité s'inscrit dans la poursuite de la croissance de SWEN Capital Partners et s'appuie sur un solide track-record en infrastructures depuis près de 10 ans, avec la volonté de toujours proposer des solutions à impact pour une croissance plus durable.A cette occasion, SWEN Capital Partners recrute Olivier Aubert, ex-membre de la Direction Générale de GRTGaz, pour prendre en charge le développement de cette nouvelle activité." Ce développement s'inscrit parfaitement dans la stratégie ESG de SWEN Capital Partners, qui à travers ses activités cherche également à oeuvrer au service du climat et de l'emploi dans les territoires " se réjouit Jérôme Delmas, CEO et co-fondateur de SWEN Capital Partners.