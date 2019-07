SWEN Capital Partners annonce le premier closing de son fonds dédié aux gaz renouvelables

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SWEN Capital Partners, annonce le premier closing, à 62 millions d'euros, de son fonds SWEN Impact Fund for Transition. Olivier Aubert, qui a constitué une équipe de trois directeurs d’investissement, va diriger ce fonds qui investira dans la méthanisation, l’hydrogène renouvelable, ainsi que les infrastructures d’avitaillement en gaz et GNL pour le secteur des transports maritimes et terrestres, ce qui constitue une première européenne.