Après 24 années dans le secteur de l’énergie, Olivier Aubert a rejoint, au 1er juin 2019, SWEN Capital Partners pour lever et gérer un fonds d’impact dédié au verdissement des réseaux de gaz naturel en Europe, qui concourent aujourd’hui à 25 % de l’énergie consommée par les citoyens et les entreprises européennes. Olivier a débuté dans l’ingénierie et l’optimisation économique des systèmes électriques chez EDF, puis consacre 14 années au business développement à l’international au sein de Gaz de France puis Engie.De 1999 à 2004 il mène les négociations pour construire un terminal méthanier en Chine, acheter du gaz naturel liquéfié en Egypte, et remet à plat les relations contractuelles en France entre Total et GDF.Après une expérience opérationnelle d'exploitant de réseaux de gaz, il pilote l'expansion européenne des infrastructures gazières du groupe Engie de 2007 à 2012.De 2013 à 2019, il devient membre du top3 de GRTgaz, leader français et européen des réseaux de transport de gaz, où il supervise les relations commerciales, le dispatching, le système d'informations, la stratégie et les activités internationales.Il y a conçu le projet de fonds dédié aux gaz renouvelables dans l'optique de contribuer à réduire l'impact climat des combustibles gazeux.