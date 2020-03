SWISS RE : Sergio P. Ermotti (UBS) deviendra président en 2021

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le conseil d'administration de Swiss Re proposera la candidature de Sergio P. Ermotti à l'élection d'un nouveau membre non exécutif et indépendant du conseil d'administration lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires (AGA) le 17 avril 2020 pour un mandat d'un an. En 2021, il sera désigné pour succéder à Walter B. Kielholz en tant que président du conseil d'administration.Sergio P. Ermotti est directeur général du groupe et membre du conseil d'administration d'UBS depuis 2011. La banque suisse a annoncé il y a quinze jours que Sergio P. Ermotti serait remplacé à ce poste par l'actuel patron d'ING, Ralph Hamers. Cette nomination sera effective le 1er novembre 2020.