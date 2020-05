SWISSMEM : Communiqué aux médias | 11/05/2020

Commentaire de Jean-Philippe Kohl sur l'évolution au 1er trimestre 2020 (en allemand)

Les chiffres commerciaux de l'industrie MEM pour le premier trimestre 2020 reflètent la situation avant le confinement. Les conséquences de cette mesure ne toucheront l'industrie de plein fouet qu'au cours des deuxième et troisième trimestres 2020. Les valeurs actuelles de l'indice des directeurs d'achat (PMI) indiquent un effondrement violent dans les principaux marchés de vente. L'indice PMI de la zone euro, par exemple, s'élevait à 49,2 en février 2020 et a chuté à 33,4 en avril (les valeurs inférieures à 50 indiquent une baisse). Les résultats de la dernière enquête de Swissmem auprès des entreprises membres indiquent aussi clairement une tendance négative :

Les attentes des entreprises MEM pour les douze prochains mois se sont massivement détériorées. 70% des entreprises s'attendent à une baisse des entrées de commandes de l'étranger. Fin 2019, ce chiffre n'était que de 28%.

Près de la moitié des entreprises MEM (48%) doivent faire face à des annulations de commandes en raison de la pandémie. Ces chiffres d'affaires manqueront au cours des prochains mois.

Les annulations de commandes et des commandes retirées ont fait que 80% des entreprises MEM ont été obligées de recourir au chômage partiel.

Cette situation préoccupe fortement Hans Hess, président de Swissmem : « La situation des entreprises MEM s'est fortement aggravée en avril. Tous les indicateurs précoces indiquent une baisse massive du chiffre d'affaires à partir du deuxième trimestre 2020. Il est pour le moment impossible de dire à partir de quand la situation s'améliorera. »

Souvent, la vente de produits industriels est un processus complexe. Il est indispensable d'organiser des réunions de vente et de développement de projet, des démonstrations ou des marches d'essais. Il en va de même pour la réception des marchandises à la sortie d'usine, des mises en service sur le site de destination ainsi que pour les travaux de réparation et d'entretien. Pour exercer ces activités, aussi bien les spécialistes que les clients doivent pouvoir se déplacer. Pour 67% des entreprises MEM, les restrictions de voyage actuelles figurent parmi les trois problèmes les plus importants du confinement. Elles rendent extrêmement difficile l'acquisition de nouvelles commandes et la gestion jusqu'à la fin des commandes en cours, y compris la facturation.

Afin d'atténuer les effets négatifs de l'épidémie du coronavirus dans l'industrie MEM suisse, les conditions-cadres doivent être améliorées. La Commission des finances du Conseil des États aura l'occasion d'engager ce processus dès le 12 mai 2020. Ses séances auront également à l'ordre du jour la suppression des droits de douane sur les produits industriels. Pour l'industrie MEM seule, cela se traduirait par une réduction des coûts d'environ CHF 125 millions par année et par un soulagement administratif important. « La suppression des droits de douane sur les produits industriels constituerait une réelle amélioration et un signe fort de soutien à l'industrie en Suisse », souligne Hans Hess. Swissmem exige que le Conseil national et le Conseil des États approuvent cette proposition du Conseil fédéral lors de la session d'été, afin que la suppression des droits de douane sur les produits industriels puisse entrer en vigueur au début de 2021.

Pour Swissmem, actuellement les exigences suivantes sont prioritaires :