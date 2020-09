SYCOMORE AM obtient le label B Corp 0 23/09/2020 | 12:16 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires



Avant d'ajouter: " nous sommes très heureux d'intégrer la communauté B Corp des entreprises qui s'engagent à apporter une contribution positive à la société : 'a force for good' ".





Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal Sycomore Asset Management a annoncé avoir obtenu le label B Corp (reconnaissance externe de la démarche d’entreprise à mission). " Nous souhaitons être exemplaire vis-à-vis des entreprises dans lesquelles nous investissons. Cette exemplarité est gage de cohérence et de crédibilité au regard de notre degré d'exigence à leur égard. Evaluer nos pratiques et notre conduite vis-à-vis de chacune de nos propres parties prenantes nous permet de fixer des axes d'amélioration " a déclaré Christine Kolb, associée fondatrice de la société de gestion d'actifs.Avant d'ajouter: " nous sommes très heureux d'intégrer la communauté B Corp des entreprises qui s'engagent à apporter une contribution positive à la société : 'a force for good' ". 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue