SYNTHÈSE 2-L'Ukraine accuse la Russie d'un "massacre" de civils, Moscou nie

* L'Ukraine accuse l'armée russe d'atrocités dans la ville de Boutcha

* Moscou rejette les accusations de massacre et parle de "provocation"

* Appels à une enquête sur des crimes de guerre en Europe

* De nouvelles sanctions occidentales en préparation

* Une ministre allemande évoque un embargo sur le gaz russe

par Simon Gardner

BOUTCHA, Ukraine, 3 avril (Reuters) - L'Ukraine a accusé dimanche l'armée russe d'avoir commis un "massacre" dans la ville de Boutcha, des faits niés par Moscou mais condamnés par les pays occidentaux, qui évoquent des crimes de guerre et préparent de nouvelles sanctions contre la Russie.

Le ministère russe de la Défense a affirmé que les multiples photographies et vidéos montrant des corps de civils jonchant les rues de Boutcha, une ville située à 37 km au nord de Kyiv, n'étaient qu'une "provocation" ukrainienne destinée aux médias occidentaux.

Les images de Boutcha ont été diffusées après l'annonce samedi de la reprise par l'armée nationale de l'ensemble de la région de Kyiv.

"Le massacre de Boutcha était délibéré", a déclaré le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmitro Kouleba. Le président Volodimir Zelensky a quant à lui appelé à pourchasser et punir leurs responsables de "crimes de guerre".

Le parquet général ukrainien a fait état en fin de journée de 410 corps de civils retrouvés dans des localités de la région de Kyiv et le maire de Boutcha a déclaré que les troupes russes avaient tué 300 habitants de sa commune.

Selon le maire, certaines des personnes exécutées l'ont été d'une balle dans la tête alors qu'elles avaient les mains attachées dans le dos.

Kyiv a invité les enquêteurs de la Cour pénale internationale (CPI) à se rendre dans les villes concernées, dont Boutcha, pour recueillir des preuves de possibles crimes de guerre russes.

Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, a dit que les images diffusées dimanche lui donnaient l'impression d'un "coup de point dans le ventre" et le président français, Emmanuel Macron, a évoqué des images "insoutenables", ajoutant que "les autorités russes devront répondre de ces crimes".

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a demandé l'ouverture d'une enquête indépendante.

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a déclaré que "Poutine et ses soutiens doivent éprouver les conséquences" des actes commis et ajouté que les alliés occidentaux s'accorderaient dans les prochains jours sur de nouvelles sanctions.

Sa ministre de la Défense, Christine Lambrecht, a appelé à l'ouverture d'un débat au sein de l'Union européenne sur l'interdiction des importations de gaz russe, une mesure que Berlin excluait jusqu'à présent en raison de sa dépendance envers la Russie en matière énergétique.

MOSCOU DÉNONCE UNE "MISE EN SCÈNE" UKRAINIENNE

De son côté, la Russie a demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'Onu dès lundi pour débattre de la "provocation de radicaux ukrainiens", tandis qu'à Moscou, le ministère de la Défense parlait de "mise en scène" à propos des photos et des vidéos de Boutcha.

Moscou avait déjà nié auparavant avoir pris des civils pour cibles et rejeté des accusations de crimes de guerre durant ce qu'il appelle une "opération militaire spéciale" visant à démilitariser et "dénazifier" l'Ukraine.

Samedi, des journalistes de Reuters ont vu des corps dans une fosse commune et d'autres allongés dans les rues de Boutcha. Dimanche, le maire de la ville, Anatoli Fedorouk, a montré à la presse les corps de deux personnes portant des brassards blancs, dont l'une semblait avoir été tuée d'un tir dans la bouche.

Selon lui, 300 habitants de Boutcha, ont été tués en un mois d'occupation par l'armée russe.

Oleksi Arestovitch, un conseiller de Volodimir Zelensky, a déclaré que l'armée ukrainienne avait découvert les corps de femmes violées qu'on avait tenté d'incinérer, ainsi que ceux d'enfants.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces déclarations dans l'immédiat.

L'organisation non-gouvernementale Human Rights Watch (HRW) a dit avoir réuni des éléments sur "plusieurs cas de violation des lois de la guerre par les forces militaires russes" dans les régions ukrainiennes de Tchernihiv, Kharkiv et Kyiv.

La procureure générale d'Ukraine, Iryna Venedyktova, a déclaré que l'enquête sur des soupçons de crimes de guerre avait déjà recensé 410 corps dans des localités proches de Kyiv, dont 140 ont déjà été examinés.

LES COMBATS CONTINUENT DANS PLUSIEURS RÉGIONS

La Russie explique avoir retiré ses troupes de la région de Kyiv pour concentrer ses forces sur l'est de l'Ukraine, où les combats se poursuivaient dimanche, entre autres autour de Donetsk.

À Kharkiv, la deuxième ville du pays, des bombardements russes ont fait sept morts selon le parquet local.

La Russie a annoncé avoir détruit une raffinerie de pétrole qui fournissait l'armée ukrainienne à Odessa, grand port du sud ukrainien. La municipalité a déclaré que "des infrastructures critiques" avaient été touchées, sans plus de précision.

Les autorités ukrainiennes ont par ailleurs évacué dimanche 2.694 personnes de zones de conflit de Marioupol, dans le sud-est, et de la région de Louhansk, a annoncé la vice-Première ministre Irina Verechtchouk, ajoutant que les discussions se poursuivaient avec la Russie pour permettre à des bus de la Croix-Rouge d'entrer dans Marioupol.

Les négociations entre les deux pays visant à mettre fin au conflit devraient reprendre lundi en visioconférence selon le chef de la délégation russe, Vladimir Medinski, qui a toutefois constaté l'absence de progrès sur plusieurs exigences clés de Moscou.

(Avec Zohra Bensemra et Abdelaziz Boumzar à Boutcha, Pavel Polityuk à Lviv, Issam Abdallah à Odessa, Natalia Zinets à Moukatchevo et les bureaux de Reuters en Europe et aux Etats-Unis; rédigé par Tangi Salaün et Marc Angrand)