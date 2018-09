SYZ AM : 10 ans après Lehman Brothers

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dix ans après l'effondrement de Lehman Brothers et la crise financière mondiale qui a suivi, Fabrizio Quirighetti, CIO & Co-Responsable de l'équipe Multi-Asset de SYZ Asset Management, en profite pour revenir sur l'évolution de la situation économique. « L'histoire de la ‘Grande Modération’ a malheureusement aussi été l'excuse parfaite pour s’endetter et donner l'impression d'un cycle économique très lisse caractérisé par une croissance élevée sans inflation », attaque d’emblée l’expert.Peu à peu, au cours des dix dernières années, les investisseurs et les banques centrales se sont rendus compte que la croissance économique a été et continue d'être de plus en plus dépendante du crédit." Cela est dû au fait que les principaux moteurs de la croissance économique (croissance de la main-d'œuvre et de la productivité) se sont considérablement affaiblis au cours des trente dernières années ", explique Fabrizio Quirighetti.Les politiques extrabudgétaires (monétaires ou fiscales) excessivement souples, qui étaient par ailleurs nécessaires à l'époque afin d'éviter une dépression économique, n'ont pas réglé les problèmes à la source. Elles sont capables, au mieux, de lisser le cycle dans le temps, mais n'ont que peu ou pas d'effet sur la tendance, qui dépend des réformes politiques et de la volonté. " Au contraire, comme certaines de ces mesures extraordinaires sont toujours en vigueur, elles retardent encore davantage l'ajustement nécessaire ", estime l'expert." Comme il n'est pas possible d'avoir le beurre et l'argent du beurre, je ne vois que deux scénarios possibles pour prendre un nouveau départ : des défauts de paiement massifs sur la dette (peut-être par le biais de l'inflation de 'l' hélicoptère monétaire' qui semble politiquement plus acceptable et moins douloureuse en apparence que le défaut total) ou de graves tensions socio-politiques dues à une crise sociale liée aux passifs non provisionnés ", ajoute Fabrizio Quirighetti.Dans le passé, le surendettement massif s'est toujours terminé par un défaut de paiement et/ou une guerre. " Je ne peux qu'espérer avoir tort et rêver...d'un scénario à la japonaise ", conclut Fabrizio Quirighetti.