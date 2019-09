Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SYZ Asset Management annonce que Stephen Jen, spécialiste reconnu en analyse macroéconomique et des marchés de change, rejoindra son Conseil Consultatif Externe pour l'équipe Total Return Strategies en tant que Président. Jen est CEO et co-CIO d'Eurizon SLJ Capital, une société de gestion d'actifs basée à Londres, spécialisée dans la dette émergente, la gestion des devises et la recherche macroéconomique au sein du groupe bancaire Intesa Sanpaolo.Il est aujourd'hui nommé Président du Conseil Consultatif Externe de l'équipe Total Return Strategies chez SYZ AM, créée récemment et dirigée par Adrien Pichoud.Le Conseil Consultatif travaillera en étroite collaboration avec Adrien Pichoud et toute l'équipe de Total Return Strategies afin de mettre leur expertise collective au service de l'ensemble des stratégies d'investissement de SYZ.Il cumulera ses fonctions existantes chez Eurizon SLJ Capital avec celles qu'il prendra chez SYZ AM.