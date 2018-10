SYZ AM : attention si le resserrement des liquidités se poursuit

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Selon Syz Asset Management la correction récente a été déclenchée par la hausse des taux américains, c'est-à-dire non pas liée à des préoccupations inflationnistes (comme ce fut le cas à la fin janvier / début février), mais à la prise de conscience, après la réunion de la Fed et les commentaires de Jerome Powell, que la Fed continuera à pratiquer ses hausses en 2019, probablement au même rythme que cette année.En d'autres termes, pour Fabrizio Quirgihetti, Directeur des investissements et co-directeur de l'équipe Multi-Asset du gestionnaire d'actifs, le président de la Fed a signalé que cette dernière s'est maintenant engagée à ramener les taux à un "niveau neutre", et potentiellement au-delà, à mesure que ses deux objectifs soient atteints.Il ajoute que la Fed drainant la liquidité des marchés, les quelques parties des marchés qui étaient jusqu'à présent très résistantes, comme les petites capitalisations américaines ou les valeurs technologiques américaines ont le plus souffert depuis le début du mois.Syz AM pense qu'il s'agit d'un rééquilibrage-correction "sain", mais est quelque peu préoccupés par le fait que si ce resserrement des liquidités se poursuit il pourrait avoir de graves conséquences sur le crédit, avec des répercussions sur l'économie réelle et donc sur l'ensemble des marchés financiers. Il surveille ce resserrement en suivant de près les taux réels américains et l'inflation de croissance de la masse monétaire, M2.