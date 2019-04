SYZ AM continue à privilégier les actions américaines au détriment de celles de la zone euro

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SYZ Asset Management (AM) a fait part de son allocation sur les marchés actions dans son point « Asset Allocation Insights » d’avril 2019. Ainsi, la société de gestion continue à privilégier les actions américaines au détriment de celles de la zone euro en raison de leurs caractéristiques défensives." En cas de correction des marchés actions à l'échelle mondiale, nous préférons prendre des risques aux Etats-Unis plutôt que dans la zone euro (bien que les valorisations y soient plus élevées), car nous pensons que les marchés américains s'en sortiraient mieux ", explique Maurice Harari, Senior Portfolio Manager chez SYZ AM.S'agissant des actions britanniques, elles restent attrayantes en termes de valorisation, mais apparaissent un peu plus risquées à l'approche de la nouvelle échéance du Brexit, note la société de gestion, qui pourrait adopter un positionnement négatif vis-à-vis des actions britanniques suivant l'issue vers laquelle le pays se dirigera, et notamment dans la perspective de nouvelles élections législatives.En outre, SYZ AM signale que la Suisse a été rétrogradée pour des raisons de valorisation, car elle se situe désormais dans le camp des titres légèrement surévalués.Enfin, au sein des marchés émergents, la société de gestion préférons l'Asie (même si les valorisations ont récemment augmenté) et la Russie à l'Amérique latine et à l'Afrique du Sud, pour des raisons de valorisations.