Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sur le marché des changes, SYZ Asset Management (AM) continue de privilégier le dollar américain au détriment de l’euro, malgré la valorisation plus élevée du billet vert, car il offre de meilleures perspectives de hausse et un écart de rendement qui reste positif. C’est ce qu’explique la société de gestion dans son « Asset Allocation Insights » d’octobre 2019. En parallèle, SYZ AM surpondère légèrement l’or et le yen japonais en raison de leurs caractéristiques de diversification dans un contexte d’aversion au risque.