Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SYZ Asset Management (« SYZ AM »), l’entité de gestion institutionnelle du groupe SYZ, place son équipe Total Return Strategies sous la direction d’Adrien Pichoud, Chief Economist, qui prend également le titre de Head of Total Return Strategies. L’équipe intégrera et renforcera la gamme de portefeuilles multi-actifs, obligataires et de type « primes de risque actions », en s’appuyant sur l’expertise et les capacités en investissement de SYZ.