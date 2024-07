Saab : hausse de 27% du bénéfice net au 2ème trimestre

Les ventes ont augmenté de 22 % et se sont élevées à 15 170 millions de couronnes suédoises au 2ème trimestre 2024 (contre 12 475 de couronnes suédoises ), tirées par la croissance de tous les secteurs d'activité et de Combitech.



Les commandes se sont élevées à 39 574 millions de SEK (contre 14 315 millions de SEK ) avec plusieurs contrats importants signés et enregistrés au cours du trimestre.



L'EBIT a augmenté de 25 % et s'est élevé à 1 331 millions de SEK (contre 1 065 millions de SEK). La marge EBIT a progressé à 8,8 % (contre 8,5%), grâce à l'amélioration de la rentabilité dans les secteurs d'activité et à Combitech.



Le bénéfice net a augmenté de 27 % pour atteindre 1 012 millions de SEK (contre 798 millions de SEK). Le bénéfice par action s'est amélioré à 1,85 SEK (contre 1,44 SEK).



Les perspectives pour l'ensemble de l'année 2024 en matière de croissance organique des ventes, de croissance de l'EBIT et de cash-flow opérationnel positif sont réitérées.



'Au cours du trimestre, Saab a enregistré une forte prise de commandes de 40 milliards de couronnes suédoises, le deuxième trimestre le plus élevé de l'histoire de la société. Notre portefeuille est particulièrement bien positionné et nous renforçons notre présence sur le marché. Nous poursuivons également l'augmentation de nos investissements pour augmenter la capacité et nous nous concentrons pleinement sur la sécurisation des compétences et l'augmentation de nos effectifs ', a déclaré Micael Johansson, président et chef de la direction de Saab.



