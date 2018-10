Saab nomme un directeur Gripen pour la Suisse

Saab a nommé Martin P. Büsser comme responsable de l'équipe Saab Gripen en Suisse. Précédemment Senior Vice President of Sales and Marketing chez Ruag Aviation, Martin Büsser a pris ses fonctions le 1er octobre 2018.

La mission principale de Martin Büsser sera de conduire la participation de Saab aux négociations en cours sur l'acquisition d'un nouvel avion de combat destiné aux Forces aériennes suisses. Entre autres, il encouragera également la coopération avec l'industrie suisse, les entreprises partenaires et les milieux scientifiques.

Martin Büsser dispose d'une longue expérience et d'un réseau étendu au sein de l'économie helvétique, notamment dans le secteur de la défense, mais aussi au sein des milieux de la politique et de l'administration. Dans sa fonction précédente de Senior Vice President of Sales and Marketing et de membre du Comité exécutif de RUAG Aviation, il était responsable des ventes à l'échelle mondiale, du développement des activités, du marketing et des communications, ainsi que des services commerciaux.

« Martin Büsser a apporté la preuve de son expérience et de sa capacité à comprendre et gérer les conditions de marché particulières du secteur de la défense. Sous sa direction et sa conduite, Saab sera bien positionné pour assurer la réussite de notre candidature à la fourniture du nouvel avion de combat suisse », a déclaré Magnus Lewis Olsson, responsable du marché Europe de Saab.

Martin Büsser est titulaire d'un master en ingénierie mécanique, gestion, technologie et économie de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. Il a débuté sa carrière en 1990 au sein du groupe Oerlikon-Bührle. Il y a occupé différentes fonctions aux Etats-Unis et en Italie, avant de revenir en Suisse pour se concentrer sur les fusions-acquisitions et la finance d'entreprise. En 1998, Martin Büsser est passé chez Pilatus Flugzeugwerke AG, où il a participé à la direction du programme PC-21, depuis le développement jusqu'à la mise sur le marché. En 2007, il a rejoint RUAG Aviation en tant que responsable du développement des activités internationales et de la direction du développement organisationnel et des capacités sur les marchés de l'aviation.

Saab en Suisse

Ayant investi depuis dix ans dans le secteur suisse de la défense, Saab est résolu à devenir un partenaire pérenne de l'industrie helvétique et de l'Armée suisse. Saab a développé une importante chaîne de sous-traitants à travers le pays.

Ses filiales suisses comptent actuellement Saab Bofors Dynamics Switzerland à Thoune ainsi qu'une participation dans SN Technologies à Genève et dans UMS Skeldar à Möhlin. Dans la base installée en Suisse figurent la gestion du trafic aérien, les ordinateurs de mission aérienne, les systèmes d'autoprotection pour hélicoptères, les munitions de gros calibre et l'électronique pour véhicules militaires.

