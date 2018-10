Saab participe à un événement business-to-business en Suisse

Au cours de la deuxième semaine d'octobre, Saab participe, avec ses partenaires et fournisseurs, à un événement business-to-business (B2B) en Suisse afin de développer ses relations avec l'industrie helvétique dans le cadre de ses efforts visant à fournir le Gripen à la Suisse.

Dans le but d'élargir et de faciliter la coopération entre Saab et l'industrie suisse, le Bureau des affaires compensatoires de Berne, conjointement avec les deux associations industrielles helvétiques - Swissmem/SWISS ASD et GRPM (Groupe Romand pour le Matériel de Défense et de Sécurité) - a organisé en Suisse deux événements spécifiques d'une journée appelés « Swiss Industrial Participation (SIP) Kick Off Days », l'un le 9 octobre à Berne, l'autre le 11 octobre à Lausanne.

Au cours de ces deux journées, les divisions de Saab, ainsi que ses principaux fournisseurs et partenaires, rencontreront plus de 110 sociétés originaires de toutes les régions de Suisse. Environ 650 rencontres d'entremise devraient avoir lieu.

« Nous sommes déterminés à être un partenaire à long terme de l'industrie suisse et de l'Armée suisse, et nous avons investi dans l'industrie helvétique de la défense au cours des dix dernières années. S'appuyant sur notre expérience et les relations existantes avec l'industrie suisse, les SIP Kick Off Days sont une formidable plate-forme permettant d'identifier, de créer et d'amplifier des opportunités commerciales pour Saab et ses partenaires en Suisse », a déclaré Rustan Nicander, responsable de l'unité Suisse chez Saab.

Les « SIP Kick Off Days » vont générer des opportunités d'élargissement de la base de fournisseurs suisses de Saab et apporter des informations essentielles à l'élaboration de l'offre de participation industrielle actuellement en cours.

