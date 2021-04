Saaswedo en accélération en 2020

Saaswedo, éditeur français spécialiste de la gestion du Digital Workspace en mode SaaS, confirme son dynamisme et annonce une croissance de près de 13 % de son volume d’activité (nombre de connexions à ses plateformes). Malgré le contexte de crise sanitaire actuel, Saaswedo a développé ses activités et se positionne en partenaire stratégique de ses clients, grâce à ses plateformes. Dans ce contexte, Saaswedo met en lumière les grands indicateurs de son activité :

Nombre de connexions à nos plateformes

Total : 182 496 Nombre de CDRs traités

Total : 1 700 149 966 Nombre de fournisseurs intégrés

Total : 95 Montant des factures gérées

Total : 218 935 902 Satisfaction clients

Total : 100% Nombre de commandes traitées

Total : 13 715 Nombre de lignes gérées

Total : 3 524 724 Nombre d’actes de gestion effectués

Total : 4 762 528 Nb de factures intégrées

Total : 385 462 Nombre de rapports générés

Total : 201 117

La croissance 2020 a été réalisée grâce à la fidélité de ses clients historiques, mais aussi grâce à de nouveaux entrants (grands comptes et ETI) qui ont choisi de s’appuyer sur Saaswedo pour piloter au mieux commandes, inventaires et facturation de la Digital Workspace. Pour soutenir sa croissance, Saaswedo va continuer d’innover pour enrichir son offre et permettre à ses clients de bénéficier de toujours plus de possibilités améliorer et optimiser la gestion de leur Digital Workspace.

À titre d’exemple, de nouvelles fonctionnalités de gestion de commande, une interface utilisateur innovante mais aussi des APIs publiques ont récemment été intégrées à la solution.

Christian COR, Président de Saaswedo « Je suis fier d’annoncer une forte accélération de nos activités. Par exemple, notre plateforme mytem360, a connu une augmentation du nombre d’acte de gestion de parc de près de 30% en un an et le nombre de rapport diffusés, a lui aussi, augmenté de 15% entre 2019 et 2020. L’innovation et la performance de notre plateforme sont de formidables atouts qui permettent à nos clients de piloter très finement la Digital Workspace. Nous allons intensifier nos efforts pour répondre aux nouveaux besoins et usages et intégrer toujours plus de nouveaux outils dans notre solution. »