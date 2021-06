Saaswedo joue la carte des API pour son offre mytem360

Saaswedo, éditeur de solutions pour le pilotage IT et télécom, complète son offre en positionnant les API au centre de son modèle de croissance. Dans ce contexte, l’éditeur entend se différencier et proposer l’une des solutions les plus ouvertes du marché.

Concrètement, Saaswedo souhaite avant tout permettre à ses clients de pouvoir piloter leurs opérations IT et télécoms le plus simplement possible et dans une logique intégrée. C’est dans ce contexte que Saaswedo développe en continu de nouvelles API pour permettre à sa plateforme de se connecter à différents environnements complémentaires : opérateurs télécoms, solutions de gestion et d’ITSM, mais aussi API publiques pour d’autres solutions tierces de fournisseurs externes.

Ce faisant, le client final peut accéder à de précieuses informations simplement sans avoir à réaliser d’opérations complexes. Il en va de même pour les intégrateurs qui peuvent s’intégrer au SI de leurs clients. Il est donc possible d’interconnecter aisément les différents SI et environnements existants et de donner une réelle valeur ajoutée aux sujets liés au pilotage IT.

Cette approche permet à Saaswedo d’accroitre fortement sa chaine de valeur et de se positionner comme un partenaire stratégique pour les ETI et les grands comptes qui doivent gérer de nombreuses ressources IT dans une logique purement industrielle.

Christophe FORNES chez Saaswedo « Nous sommes fiers d’annoncer la disponibilité de plus de 70 nouveaux end-points API pour notre plateforme mytem360. Cela nous positionne comme le fournisseur qui propose le plus d’ouvertures sur le marché. End users, partenaires, opérateurs, intégrateurs… tous ces acteurs vont pouvoir bénéficier rapidement de ces nouveaux apports pour gérer avec une grande fluidité leurs opérations. Sécurité, agilité, automatisation de nombreuses tâches, optimisation des process de gestion de commandes sont autant de bénéfices concrets que nous proposons à nos clients. »

D’ores et déjà, de nouveaux déploiements d’API sont en cours sur les sujets des actes de gestion et du SAV.