Safe Orthopaedics : annonce la certification de SteriSpine™ PS au Japon

Safe Orthopaedics (Paris:SAFOR) (FR0012452746 - SAFOR), société spécialisée dans la conception et la commercialisation d'implants et d'instruments à usage unique améliorant le traitement mini-invasif des pathologies de la fracture du rachis, annonce l'enregistrement du SteriSpineTM PS au Japon. Il a été reçu par KiSCO Co., Ltd. (KiSCO) en mars 2019, et marque les débuts d'un accord de droits de commercialisation et de distribution exclusifs pour le Japon, signé en juin 2018.

Grâce à ce partenariat, KiSCO vise à accroître sa part de marché en introduisant les produits Safe Orthopaedics dans un marché de 400 millions de dollars.

L'accord de partenariat comprenait un paiement d'étape en espèces à la réception de l'approbation des produits SteriSpineTM PS sur le marché japonais, paiement qui a été encaissé par Safe Orthopaedics à la fin mars.

"La réalisation de l'étape (l'enregistrement du SteriSpineTM PS au Japon) est un grand succès pour les deux entreprises et démontre l'efficacité et l'étroite collaboration des deux équipes. Aujourd'hui, le Japon, troisième plus grand marché de la colonne vertébrale au monde derrière les États-Unis et la Chine, évalué à 400 millions de dollars, est prêt à accueillir les produits Safe Orthopaedics", déclare Pierre Dumouchel, Directeur Général et Co-fondateur de Safe Orthopaedics.

"Les équipes de vente expérimentées de KISCO ont été formées à la technologie Safe Orthopaedics et sont maintenant prêtes à la présenter aux chirurgiens japonais et à commencer à vendre ", conclut Ayumu Nakaji, Directeur Général de KISCO.

A propos de KiSCO Co.

KiSCO Co. a été fondée en 1968 et est devenue membre du groupe de sociétés Otsuka en 2011. Nous nous consacrons à la création, au développement et à la vente de dispositifs médicaux orthopédiques de haute qualité. Notre mission, "KiSCO-people creating innovative medical devices for better health world", s'harmonise parfaitement avec celle d'Otsuka, notre société mère, Otsuka Medical Devices Co, Ltd. qui est la filiale du groupe japonais Otsuka, un acteur mondial sur les marchés de la nutrition et des produits pharmaceutiques avec environ 47.000 employés. Forts de nos forces dans le domaine de l'orthopédie, nous travaillons quotidiennement à relever les défis pour satisfaire les professionnels de la santé et améliorer la qualité de vie des patients.

KiSCO Co, Ltd : https://www.kisco.jp/

Otsuka Medical Devices Co, Ltd : http://www.omd.otsuka.com/en/

À propos de Safe Orthopaedics

Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société française de technologie médicale dont l’objectif est de proposer les technologies les plus sûres pour le traitement des fractures de la colonne vertébrale. Livrés stériles, tous les implants ainsi que leur instrumentation à usage unique sont disponibles pour le chirurgien à tout moment et quel que soit l’endroit. Ces technologies facilitent l’approche mini-invasive qui réduisent les risques de contamination et d’infection, et ce, dans l’intérêt du patient. Protégés par 17 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. La société est basée à Eragny-sur-Oise (95) et emploie 50 collaborateurs.

Pour plus d’informations : www.SafeOrtho.com

