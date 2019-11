Safe Orthopaedics : annonce le regroupement de ses actions et le renouvellement de son Conseil d'Administration à l'issue de l'Assemblée Générale du 26 novembre 2019

Regulatory News :

Safe Orthopaedics (Paris:ALSAF) (FR0012452746 – ALSAF), société spécialisée dans la conception et la commercialisation d’implants et d’instruments à usage unique, neufs et stériles, améliorant le traitement mini-invasif des pathologies de la fracture du rachis, annonce aujourd’hui que l’assemblée générale des actionnaires tenue ce jour a approuvé l’ensemble des résolutions portant notamment sur le regroupement de ses actions par 150 et a décidé du renouvellement de la composition de son conseil d’administration. Dans ce contexte, le conseil d’administration nouvellement composé a désigné Pierre Dumouchel, actuel Directeur Général de Safe Orthopaedics, au poste de Président du conseil d’administration et mis en œuvre le regroupement des actions.

Le processus de regroupement des actions de la Société interviendra courant décembre 2019.

Le renouvellement de la composition du conseil d’administration s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre, par l’équipe de direction de la Société, d’une stratégie claire de développement industriel et commercial, dans un contexte de réduction du coût de ses fonctions centrales.

Les nouveaux administrateurs indépendants de la Société bénéficient d’une expertise métier prononcée :

- Monsieur Philippe CHÊNE, 60 ans, dirige depuis 2012 la société Winncare, ETI française spécialisée dans la fabrication et la distribution de dispositifs médicaux destinés aux patients en perte de mobilité. Diplômé de l’EM Lyon, il occupe successivement des fonctions de contrôleur de gestion, responsable marketing, directeur des ventes et directeur de division au sein de sociétés internationales telles que American Hospital Supply, Medtronic et Baxter, tant en France qu’en Europe. Philippe Chêne préside, depuis juin 2019, le SNITEM (Syndicat National de l’Industrie des Technologies Médicales).

- Monsieur Philippe PETROU, 57 ans, a effectué l’ensemble de sa carrière dans l’industrie bancaire et financière, et dans le Conseil. Il est titulaire d’un DESS de Techniques Statistiques et Informatiques et de l’exécutive MBA d’HEC. Après avoir occupé différentes fonctions de direction au sein de la Banque Odier Bungener Courvoisier, il y rejoint la direction générale en 1999. En 2001, il est nommé Secrétaire Général et CFO pour le groupe ABN-AMRO en France, puis membre du directoire de Neuflize Schlumberger Mallet en 2003. En 2007, Il rejoint ALPHA BANK et prend la direction d’un établissement bancaire en Europe de l’Est. Depuis 2010, Il accompagne des ETI et des Startups en France et à l’international. Il est Senior Advisor de Grant Thornton Executive depuis 2013.

- Monsieur Ismael Nujurally, 62 ans, est docteur en médecine spécialisé en pathologie et en médecine d'urgence et diplômé en marketing de l’ESCP. Il cumule plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie des dispositifs médicaux en Europe et à l'international et a travaillé pour Abbott France, CR Bard, Smith Medical, American Medical Systems (Pfizer), Tyco Healthcare (maintenant Medtronic), Oxford Instruments (Cardinal Health), Theraclion à des postes aux responsabilités croissantes, y compris comme CEO. Plus récemment, il a travaillé pour Pentax Medical EMEA, où il a occupé les postes de CEO EMEA et de DG France.

Thomas Droulout, Directeur Technique et co-fondateur de Safe Orthopaedics, fondateur d’InvISTM et François-Henri Reynaud, Directeur Financier de Safe Orthopaedics et fondateur d’InvISTM sont désignés administrateurs salariés de Safe Orthopaedics.

« Avant toutes choses, nous tenons à remercier nos anciens administrateurs pour leur constant soutien et forte valeur ajoutée depuis la création de Safe Orthopaedics jusqu’à son développement actuel. Ils ont permis à la Société d’atteindre un certain nombre d’objectifs clefs : concevoir les premières technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies du dos à l’échelle mondiale, initier leur commercialisation et réussir son introduction en bourse. Safe Orthopaedics se félicite d’avoir vendu plus de 15 000 kits chirurgicaux à l’échelle mondiale, d’avoir potentiellement fait bénéficier à autant de patients des avantages de ses technologies, » conclut Pierre Dumouchel, Président directeur général de Safe Orthopaedics « Dans un contexte commercial/réglementaire changeant et de marché financier difficile, managers investis et nouveaux administrateurs vont travailler 3 priorités : innover et rester le leader des technologies prêtes à l’emploi, maintenir une croissance accélérée par la distribution directe en Europe et des partenariats stratégiques à l’internationale et initier un plan de revalorisation capitalistique ».

À propos de Safe Orthopaedics

Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société française de technologie médicale dont l’objectif est de proposer les technologies les plus sûres pour le traitement des fractures de la colonne vertébrale. Livrés stériles, tous les implants ainsi que leur instrumentation à usage unique sont disponibles pour le chirurgien à tout moment et quel que soit l’endroit. Ces technologies facilitent l’approche mini‑invasive qui réduisent les risques de contamination et d’infection, et ce, dans l’intérêt du patient. Protégés par 17 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. La société est basée à Eragny-sur-Oise (95) et emploie 45 collaborateurs.

