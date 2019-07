Safe Orthopaedics : annonce son chiffre d'affaires du 1er semestre 2019 et le lancement de SteriSpine PS Gen 2

► Forte progression des ventes au 2ème trimestre 2019 : +32%

► Augmentation du chiffre d’affaires semestriel de +21% à 2 041 k€

► Lancement commercial de SteriSpine PS Gen 2

► Premières chirurgies avec SteriSpine Gen 2 prévues dès juillet 2019

► Confiance pour un taux de croissance 2019 supérieur à celui de 2018

Safe Orthopaedics (Paris:SAFOR) (FR0012452746 – SAFOR), société spécialisée dans la conception et la commercialisation d’implants et d’instruments à usage unique améliorant le traitement mini-invasif des pathologies de la fracture du rachis, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires semestriel clos au 30 juin 2019.

« Safe Orthopaedics clôture le premier semestre 2019 avec une croissance accélérée au deuxième trimestre +32% (+16% au premier trimestre) par rapport à 2018, grâce à la promotion de nos gammes stratégiques SteriSpine PS (vis pédiculaire associée à son instrumentation stérile prêt à l’emploi) et SteriSpine VA (ballon d’augmentation vertébrale lancé fin 2018) pour les traitements des fractures, au retour à la croissance des distributeurs et à notre partenariat japonais » commente Pierre Dumouchel, Directeur Général et co-fondateur de Safe Orthopaedics. « La formation intensive des nombreux vendeurs recrutés depuis le début d’année en France, en Allemagne et au Royaume-Uni et la préparation du lancement de SteriSpine PS deuxième génération sont des étapes importantes du premier semestre. Grâce au savoir-faire de nos ingénieurs et retour d’expérience de nos chirurgiens après plus d’une dizaine de milliers de chirurgies réalisées avec SteriSpine PS depuis son premier marquage CE en 2011, nous sommes fiers de proposer cette nouvelle génération : plus fine, plus résistante, et toujours radio transparente qui permet au chirurgien de réaliser une approche chirurgicale toujours moins invasive ».

Milliers d’euros T1 19 T2 19 S1 2019 T1 18 T2 18 S1 2018 Variation T2 19/ T2 18 Variation S1 19/ S1 18 Vente directe (FR, All, R-U) 546 458 1 003 513 442 955 +4% +5% Vente indirecte 527 505 1 032 422 287 709 +76% +46% Chiffre d'affaires total 1 073 963 2 041 935 729 1 660 +32% +23%

Les ventes enregistrées par l’équipe française s’établissent à 851 k€ portées par la croissance des 5 vendeurs déjà actifs en 2018 et des gammes stratégiques SteriSpine PS et VA. Les ventes enregistrées par les équipes allemandes et britanniques génèrent 153 k€ portées par la gamme SteriSpine PS.

Le remplacement/recrutement de 4 vendeurs français, ainsi que le doublement des équipes commerciales allemandes et britanniques, effectués au cours du premier trimestre, associés au lancement commercial de la nouvelle génération de la gamme SteriSpine PS constituent les vecteurs de croissance du deuxième semestre.

Dans le Reste du monde, les ventes progressent de +46% principalement grâce au partenariat commercial au Japon. Seule la gamme SteriSpine PS y est aujourd’hui distribuée ; l’enregistrement et les lancements des autres gammes étant planifiés au second semestre.

À l’échelle internationale, les ventes générées par les autres distributeurs s’établissent à 572 k€ avec un retour à une croissance de 7% sur le deuxième trimestre.

Lancement commercial de SteriSpine PS Gen 2 courant juillet 2019

A l’échelle internationale, les gammes stratégiques PS et VA nécessaires au traitement de la fracture, cœur de la stratégie de la société, affichent une croissance accélérée sur le deuxième trimestre de 29%, contre 21% au premier trimestre.

La société annonce le lancement commercial de la deuxième génération de SteriSpine PS dès le mois de juillet 2019. Grâce au savoir-faire capitalisé par la société dans la conception et l’industrialisation d’instruments polymères, uniques et brevetés à l’échelle internationale, cette deuxième génération de SteriSpine PS est plus fine, plus résistante, et toujours radio transparente, permettant au chirurgien de réaliser une approche chirurgicale toujours moins invasive.

Position de Trésorerie

Au 30 juin 2019, la trésorerie de Safe Orthopaedics s’élevait à 1,1 M€, contre 500 k€ à fin juin 2018. Pour rappel, l’assemblée générale du 7 juin 2019 a approuvé une ligne de financement de 12,15 M€ couvrant les besoins de trésorerie jusqu’en 2022 et dont le prospectus est en cours de révision par l’AMF.

Prochaine publication financière

Résultats du 1er semestre 2019, le 27 septembre 2019 (après bourse)

À propos de Safe Orthopaedics

Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société française de technologie médicale dont l’objectif est de proposer les technologies les plus sûres pour le traitement des fractures de la colonne vertébrale. Livrés stériles, tous les implants ainsi que leur instrumentation à usage unique sont disponibles pour le chirurgien à tout moment et quel que soit l’endroit. Ces technologies facilitent l’approche mini‑invasive qui réduisent les risques de contamination et d’infection, et ce, dans l’intérêt du patient. Protégés par 17 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. La société est basée à Eragny-sur-Oise (95) et emploie 50 collaborateurs.

Pour plus d’informations : www.SafeOrthopaedics.com

