Safe Orthopaedics : organise un « workshop » sur le traitement des fractures du rachis à l’Eurospine 2018

SAFE ORTHOPAEDICS (Paris:SAFOR) (FR0012452746 – SAFOR), société spécialisée dans la conception et la commercialisation d’implants et d’instruments à usage unique améliorant le traitement mini-invasif des fractures du rachis, sera présent au Congrès annuel Eurospine 2018 qui se déroule à Barcelone (Espagne) du 19 au 21 septembre 2018. A cette occasion, la société organisera un « Workshop » portant sur les fractures de la colonne vertébrale.

Les fractures, qu’elles soient accidentelles ou liées à l’ostéoporose, représentent un double défi pour les chirurgiens : la prise en charge des patients en urgence et le choix de la technique chirurgicale la plus adaptée. Comment permettre un retour rapide à l’activité et réduire le risque de reprise chirurgicale à moyen et long terme seront des enjeux discutés lors de la conférence intitulée « Spinal fracture treatment: challenges & solutions », animée par la société à l’EuroSpine le jeudi 20 septembre 2018 à 12h00 avec les présentations des leaders d’opinion suivants :

- Pr Jean-Charles Le Huec (CHU de Bordeaux, France) ;

- Dr Steven Van Gaalen (Acibadem, International Medical Center, Amsterdam, Pays-Bas) ;

- Dr Andreas Demetriades (BMI Fernbrae Hospital, Dundee, Ecosse)

« Nous sommes très heureux d’organiser ce deuxième workshop sur la fracture à l’EuroSpine 2018 devant les meilleurs spécialistes mondiaux du rachis. Discuter des traitements pour une meilleure prise en charge des fractures est l’occasion pour nous de renforcer notre stratégie de leader du segment, mettre en avant les avantages de nos technologies actuelles mini-invasives et réfléchir aux technologies de demain » indique Pierre Dumouchel, Directeur Général et co-fondateur de Safe Orthopaedics. « Communiqué précédemment, le lancement commercial de la technologie d’augmentation vertébrale SteriSpineTM VA établit Safe Orthopaedics comme le seul fabriquant de technologies toujours disponibles couvrant l’ensemble des fractures vertébrales et se dote d’un solide vecteur de croissance pour les années futures ».

À propos de l’EuroSpine

La réunion et le congrès annuel d'EUROSPINE constituent le point culminant scientifique de l'année pour tous les professionnels et experts de la colonne vertébrale en Europe.

C'est la plus grande société européenne de la colonne vertébrale avec un nombre de membres en constante augmentation. En 2017, plus de 2 300 chirurgiens de plus de 80 pays ont assisté à la conférence pour se familiariser avec les dernières avancées en matière de chirurgie et de soins de la colonne vertébrale, afin d’améliorer le traitement des patients et d’assurer les meilleurs soins possibles.

À propos de Safe Orthopaedics

Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société française de technologie médicale dont l’objectif est de proposer les technologies les plus sûres pour le traitement des fractures de la colonne vertébrale. Livrés stériles, tous les implants ainsi que leur instrumentation à usage unique sont disponibles pour le chirurgien à tout moment et quel que soit l’endroit. Ces technologies facilitent l’approche mini-invasive qui réduisent les risques de contamination et d’infection, et ce, dans l’intérêt du patient. Protégés par 17 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. La société est basée à Eragny- sur-Oise (95) et emploie 37 collaborateurs.

Pour plus d’informations : www.SafeOrtho.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180919005543/fr/