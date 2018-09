Safe Orthopaedics : poursuit l’amélioration de ses résultats au 1er semestre 2018

Regulatory News:

SAFE ORTHOPAEDICS (FR0012452746 – SAFOR) (Paris:SAFOR), Safe Orthopaedics (FR0012452746 – SAFOR), société spécialisée dans la conception et la commercialisation d’implants et d’instruments à usage unique améliorant le traitement mini-invasif des pathologies de la fracture du rachis, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires semestriel clos au 30 juin 2018.

Le rapport financier semestriel 2018 de Safe Orthopaedics sera disponible sur le site Internet de la Société (www.SafeOrtho.com) à la rubrique Investisseurs > Documentation > Informations réglementées à compter du 29 septembre 2018.

en milliers d'euros – normes IFRS 30/06/2018 30/06/2017 Chiffre d’affaires - France 904 803 Chiffre d’affaires - Reste du monde 756 841 Chiffre d'affaires total ajusté 1 660 1 644 Chiffre d’affaires des activités non poursuivies 0 0 Chiffre d'affaires total 1 660 1 644 Achats consommés et variation des stocks (844) (839) Charges externes (1 525) (1 221) Charges de personnel (1 726) (1 659) Autres charges opérationnelles (321) (406) Résultat opérationnel courant (2 756) (2 481) Autres produits et charges opérationnels (154) (49) Résultat opérationnel (2 910) (2530) Résultat financier 200 (716) Résultat Net (2 710) (3 245)

Au premier semestre 2018, le chiffre d’affaires reste stable (+1% à 1 660 k€), malgré une baisse des ventes exports de 11% suite au ralentissement des ventes au Royaume-Uni (pendant le rachat de la force commerciale britannique), au Moyen Orient et en Europe du Sud. Ces difficultés rencontrées sur la période ont donné lieu à la mise en place d’actions correctives pour redynamiser ces zones.

Le renforcement des forces commerciales en France, l’acquisition de la force commerciale britannique et la conclusion du partenariat avec un industriel japonais ont constitué un investissement important au premier semestre tout en maintenant une maîtrise des charges.

En conséquence, le résultat opérationnel courant a diminué de 275 k€ sur la période (-2,75 M€ contre -2,48 M€ au premier semestre 2017). Après prise en compte d’un résultat financier positif de 200 k€ lié à des effets de change constaté sur la balance intra-groupe (filiale américaine), le résultat net s’établit en amélioration de 0,54 million d’euros à -2,7 M€, contre -3,2 M€ un an auparavant.

Au 30 juin 2018, la trésorerie de Safe Orthopaedics s’élevait à 474 k€, contre 3,74 M€ à fin juin 2017. Néanmoins, ce montant n’intégrait pas la levée de fonds de 6,95 millions d’euros réalisée début juillet en vue d’accélérer le développement de nouvelles technologies mini-invasives, créer de nouveaux partenariats stratégiques à l’instar de celui conclue au Japon, de lancer une nouvelle gamme dédiée à l’augmentation vertébrale, SteriSpine VATM, ouvrant un marché de 72 millions supplémentaires en 20181, et de renforcer sa force commerciale directe en France, en Allemagne et au Royaume-Uni.

« La stratégie de leader du traitement de la fracture vertébrale de Safe Orthopaedics a été réaffirmée par l’élargissement du portefeuille produits ainsi que par le déploiement de la force commerciale directe en France, en Allemagne et au Royaume-Uni » commente Pierre Dumouchel, Directeur général et co-fondateur de Safe Orthopaedics. « Les importants développements du premier semestre 2018 et le succès de notre augmentation de capital réalisée début juillet auprès d’investisseurs institutionnels de référence visent à l’amélioration de la performance financière de Safe Orthopaedics dans les semestres à venir ».

Safe Orthopaedics a par ailleurs renforcé l’expertise de son Conseil d’administration à travers la nomination de Anne Reiser en tant qu’administratrice. Anne Reiser était membre du comité Mondial ResMed dans lequel elle était Présidente de la région Emea-Apac-Japon de 2014 à 2017 et avant cela, Présidente de la zone Europe. Elle mena sa carrière entière dans le secteur du dispositif médical parmi les leaders du secteur comme Medtronic, Hollister, Zimmer, American Home Product and Mölnlycke. Chez Zimmer, Anne Reiser était responsable d’un portefeuille produit en traumatologie, arthroscopie et spine. Elle a vécu en France, Allemagne et actuellement à Dubaï. « C’est avec enthousiasme que je rejoins le Conseil d’administration de Safe Orthopaedics et compte y apporter mon expérience sectorielle et géographique » commente Anne Reiser.

Concomitamment, Kurma Partners, investisseur early stage de Safe Orthopaedics, démissionne de son poste d’administrateur. « Si Kurma Partners quitte son poste d’administrateur, c’est en toute confiance sur la stratégie adoptée par Safe Orthopaedics depuis la nomination de Pierre Dumouchel et de son équipe dirigeante » commente Thierry Laugel, Président du directoire et fondateur de Kurma Partners.

Prochaine publication financière : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018, le lundi 8 octobre (après bourse)

À propos de Safe Orthopaedics

Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société française de technologie médicale dont l’objectif est de proposer les technologies les plus sûres pour le traitement des fractures de la colonne vertébrale. Livrés stériles, tous les implants ainsi que leur instrumentation à usage unique sont disponibles pour le chirurgien à tout moment et quel que soit l’endroit. Ces technologies facilitent l’approche mini-invasive qui réduisent les risques de contamination et d’infection, et ce, dans l’intérêt du patient. Protégés par 17 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. La société est basée à Eragny-sur-Oise (95) et emploie 37 collaborateurs.

1 2017 Millennium Research data

