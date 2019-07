Safe Orthopaedics : premières interventions chirurgicales avec SteriSpine™ PS réalisées au Japon

Regulatory News:

SAFE ORTHOPAEDICS (Paris:SAFOR) (FR0012452746 – SAFOR), société spécialisée dans la conception et la commercialisation d’implants et d’instruments à usage unique améliorant le traitement mini-invasif des pathologies de la fracture du rachis, est heureuse d’annoncer la réalisation avec succès de 23 premières chirurgies avec SteriSpinetm PS au Japon dès le premier mois de commercialisation.

Un accord de partenariat avec KiSCO Co., Ltd. (KiSCO) de droits de commercialisation et de distribution exclusifs pour le Japon a été signé en juin 2018. SteriSpine™ PS a été lancé au Japon en mai 2019.

« Nous sommes ravis des premiers résultats obtenus suite au lancement commercial de SteriSpine PS avec notre partenaire, KiSCO qui se concrétisent par 23 interventions chirurgicales réalisées au cours des 4 premières semaines après la première intervention chirurgicale et un retour positif des chirurgiens, comme l'a exprimé le professeur Mamoru Kawakami. Cela renforce nos ambitions pour le Japon, troisième plus grand marché mondial des équipements médicaux pour le rachis après les États-Unis et la Chine, dont la valeur est estimée à 400 millions d’euros » déclare Pierre Dumouchel, Directeur Général et Co-fondateur de Safe Orthopaedics. « Nous tenons également à souligner le professionnalisme de notre partenaire, KiSCO, et les bénéfices qu’apportent ce nouveau partenariat. Depuis la signature de l'accord en juillet 2018, nous avons aligné nos intérêts commerciaux, stratégiques et financiers afin de maximiser le potentiel des chirurgiens à adopter nos technologies au Japon et d'assurer une croissance et une rentabilité solides pour les deux sociétés. »

Le Pr. Mamoru Kawakami, Chirurgien du rachis japonais de premier plan de l’hôpital Wakayama Medical University Kihoku, déclare : « SteriSpine est un produit innovant qui a le potentiel de faire évoluer l’approche traditionnelle de la chirurgie du rachis japonaise. Ce produit permet un gain de temps et une réduction des coûts pour le personnel opératoire en évitant les processus de nettoyage et de stérilisation, et en réduisant le poids des dépenses accrues liées à l'infection du site opératoire. Notre hôpital commence à utiliser ce produit, désormais hautement considéré comme une solution par le personnel opératoire. »

À propos de Safe Orthopaedics

Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société française de technologie médicale dont l’objectif est de proposer les technologies les plus sûres pour le traitement des fractures de la colonne vertébrale. Livrés stériles, tous les implants ainsi que leur instrumentation à usage unique sont disponibles pour le chirurgien à tout moment et quel que soit l’endroit. Ces technologies facilitent l’approche mini-invasive qui réduisent les risques de contamination et d’infection, et ce, dans l’intérêt du patient. Protégés par 17 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. La société est basée à Eragny-sur-Oise (95) et emploie 50 collaborateurs.

