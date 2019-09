Safe Orthopaedics : publie ses résultats du 1er semestre 2019

Regulatory News:

SAFE ORTHOPAEDICS (Paris:SAFOR) (FR0012452746 – SAFOR), Safe Orthopaedics (FR0012452746 – SAFOR), societe specialisee dans la conception et la commercialisation d’implants et d’instruments a usage unique améliorant le traitement mini-invasif des pathologies de la fracture du rachis, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires semestriel clos au 30 juin 2019.

Le rapport financier semestriel 2019 de Safe Orthopaedics sera disponible sur le site Internet de la Société (www.SafeOrthopaedics.com) à la rubrique Investisseurs > Documentation > Informations réglementées à compter du 28 septembre 2019.

en milliers d'euros – normes IFRS 30/06/2019 30/06/2018 Chiffre d’affaires – Ventes directes 1 010 955 Chiffre d’affaires – Ventes indirectes 1 033 709 Chiffre d'affaires total ajusté 2 043 1 660 Autres produits 92 Achats consommés et variation des stocks (975) (844) Charges externes (2 203) (1 525) Charges de personnel (2 205) (1 726) Autres charges opérationnelles (314) (321) Résultat opérationnel courant (4 021) (2 756) Autres produits et charges opérationnels 9 (154) Résultat opérationnel (4 011) (2 910) Résultat financier 33 (200) Résultat Net (3 978) (2 710)

Au premier semestre 2019, le chiffre d’affaires affiche une forte croissance de +23% à 2 043 k€ par rapport au premier semestre 2018, portée par les ventes indirectes (+46%), notamment grâce au partenariat japonais. Les ventes directes sont en croissance de 5%. La réorganisation des équipes commerciales directes (FR, GER, UK) associés au lancement commercial de la nouvelle génération de la gamme SteriSpine PS doivent relancer la croissance sur la fin de l’année 2019.

Ce renforcement des forces commerciales directes sur les trois pays en 2018, porté sur la totalité du premier semestre, constitue un investissement important au premier semestre. En conséquence, le résultat opérationnel courant affiche une perte de 4 021 k€ sur la période contre une perte de 2 756 k€ au premier semestre 2018. Le résultat net s’établit - 3 978 k€, contre -2 710 k€ un an auparavant.

Au 30 juin 2019, la trésorerie de Safe Orthopaedics s’élevait à 1,1 M€, contre 474 k€ à fin juin 2018. Pour rappel, le 17 juillet 2019, la société a obtenue de l’autorité des marchés financiers le visa sur le propsectus d’une ligne de financement de 12,15 M€ couvrant les besoins de trésorerie jusqu’en 2022 et dont le prospectus est en cours de révision par l’AMF.

« Safe Orthopaedics clôture le premier semestre 2019 avec une croissance accélérée au deuxième trimestre +32% (+16% au premier trimestre) par rapport à 2018, grâce à la promotion de nos gammes stratégiques SteriSpine PS (vis pédiculaire associée à son instrumentation stérile prêt à l’emploi) et SteriSpine VA (ballon d’augmentation vertébrale lancé fin 2018) pour les traitements des fractures, au retour à la croissance des distributeurs et à notre partenariat japonais » commente Pierre Dumouchel, Directeur Général et co-fondateur de Safe Orthopaedics. « Nous avons également renforcé notre visibilité financière grâce à la signature d’un contrat de financement portant sur 12,45 millions d’euros, ajusté les forces commerciales en France, Allemagne et Royaume-Uni nécessaire au retour d’une croissance à deux chiffres sur ces trois pays et accompagné le lancement commercial au Japon, à travers notre partenariat stratégique avec Kisco. Associé au lancement de la seconde génération de SteriSpine PS, publié le 10 juillet 2019, le groupe travaille pour une croissance renforcée dans la tendance des deux premiers trimestres 2019. »

Recrutement d’une Vice-Presidente Stratégie et Marketing et d’un Directeur des Ventes pour les zones France / Royaume-Uni.

Titulaire d'un Executive MBA de HEC Paris et d’un diplôme d’Ingénieur Biomédical de l’UTC de Compiègne, Sandrine Carle possède une expérience de plus de 20 ans dans l'industrie des dispositifs médicaux du Rachis. Avant de rejoindre Safe Orthopaedics en tant que VP Stratégie & Marketing, Sandrine a exercé les fonctions de Directrice Business Unit chez Cryo Bio System. Au cours de sa carrière, Sandrine a occupé des postes à responsabilité en stratégie marketing et business développement dans des sociétés comme Medtronic et Vexim.

Diplômé des Écoles de Commerce ISC Paris et ESSEC, Stéphane Bouchet possède une expérience de plus de 15 ans en ventes & marketing au sein de l'industrie des dispositifs médicaux, dont 6 années dans le rachis. Avant de rejoindre Safe Orthopaedics au poste de Directeur des Ventes pour la zone France / Royaume-Uni, Stéphane a occupé divers postes de Management des ventes et du marketing au sein de Vexim, Pentax Médical, Stryker et Surgical IOC.

Prochaine publication financière : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019, le jeudi 10 octobre (après bourse)

À propos de Safe Orthopaedics

Créée en 2010, Safe Orthopaedics est une société française de technologie médicale dont l’objectif est de proposer les technologies les plus sûres pour le traitement des fractures de la colonne vertébrale. Livrés stériles, tous les implants ainsi que leur instrumentation à usage unique sont disponibles pour le chirurgien à tout moment et quel que soit l’endroit. Ces technologies facilitent l’approche mini-invasive qui réduisent les risques de contamination et d’infection, et ce, dans l’intérêt du patient. Protégés par 17 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. La société est basée à Eragny-sur-Oise (95) et emploie 40 collaborateurs. Pour plus d’informations : www.safeortho.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190927005447/fr/