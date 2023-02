Safran : Jean-Michel Hillion nommé Directeur de la Division Roues et Freins 06/02/2023 | 14:07 Envoyer par e-mail :

Jean-Michel Hillion est nommé Directeur de la Division Roues et Freins de Safran Landing Systems depuis le 1er février 2023. Jean-Michel Hillion débute sa carrière en 1988 en tant que Responsable Essais Production d'Elecma - Division Electronique de Snecma. Il crée ensuite l'atelier de réparation des FADEC civils à l'entrée en service de l'Airbus A320. En 1998, Jean-Michel Hillion participe à la création de Snecma Control Systems et prend la responsabilité du développement commercial.



En 2001, il rejoint Messier-Bugatti en tant que Directeur des Programmes pour les Divisions Hydraulique, Régulation de Freinage et Monitoring. En 2005, il devient Directeur de la Division Systems. En 2008, Jean-Michel Hillion intègre Sagem Défense et Sécurité pour créer puis diriger la Division Safran Electronics.



En 2013, il devient Directeur Programmes Boeing pour le Groupe, basé à Seattle, puis en 2020, Directeur Technique Groupe. Depuis janvier 2021, Jean-Michel Hillion occupait la fonction de Directeur de la Stratégie et Climat Groupe.





