Safran : Aircraft Engine Services Brussels signe un partenariat à long terme avec Brussels Airport pour développer ses nouvelles activités de maintenance

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l'aéronautique (propulsion, équipements et intérieurs), de l'espace et de la défense. Sa mission : contribuer durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de l'environnement, plus confortable et plus accessible. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 79 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 16,5 milliards d'euros en 2020, et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés.Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.

Safran Aircraft Engines conçoit, produit et commercialise, seul ou en coopération, des moteurs aéronautiques civils et militaires aux meilleurs niveaux de performance. La société est notamment, à travers CFM International*, le leader mondial de la propulsion d'avions commerciaux courts et moyen-courriers. Dans le domaine de la propulsion militaire, la société a intégralement conçu développé et produit le M88 et le M53 qui équipent respectivement le Rafale et le Mirage 2000 et sera intégrateur du moteur du futur avion de combat européen.

*CFM International est une société commune 50/50 de Safran Aircraft Engines et GE.

Pour plus d'informations : www.safran-group.com et www.safran-aircraft-engines.com / Suivez @Safran et @SafranEngines sur Twitter

À propos de Brussels Airport

Avec ses 26,4 millions de passagers et 667.220 tonnes de fret par an, Brussels Airport figure parmi les aéroports les plus importants d'Europe. Brussels Airport relie la capitale européenne à 236 destinations de passagers et de fret, ces liaisons étant opérées par 74 compagnies aériennes (chiffres 2019).

Brussels Airport répond aux besoins spécifiques des voyageurs d'affaires et des vacanciers tant pour le trafic intra-européen que pour le long-courrier. Il offre également le choix le plus large de destinations à bas prix au départ de la Belgique. L'aéroport est le deuxième pôle de croissance économique le plus important du pays et génère 64.000 emplois directs et indirects.

L'aéroport est géré par Brussels Airport Company. Les actionnaires en sont l'Etat belge (25%) et un consortium d'investisseurs privés (75%).

Suivez @brusselsairport sur Twitter, ou sur Facebook via www.facebook.com/brusselsairport