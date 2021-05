Safran : IndiGo choisit le moteur LEAP-1A pour ses A320neo

WEST CHESTER, OH - 21 mai 2021- IndiGo a annoncé aujourd'hui avoir sélectionné les moteurs LEAP-1A de CFM International pour équiper sa flotte de 310 nouveaux Airbus A320neo, A321neo et A321XLR. Cet accord comprend 620 nouveaux moteurs installés, les moteurs de rechange associés, ainsi qu'un contrat de service à long terme.

En 2019, IndiGo avait déjà sélectionné les moteurs LEAP-1A et signé un contrat de service à long terme pour des moteurs destinés à équiper 280 avions de la famille A320neo. Ce nouvel accord sécurise donc le moteur LEAP-1A et ses contrats de service à long terme pour un total de 590 avions IndiGo de la famille A320neo.

La compagnie aérienne exploite actuellement sept A320neo et 15 A321neo équipés de moteurs LEAP-1A. Cet accord couvrira les moteurs LEAP-1A et les contrats de service pour ses avions de la famille A320neo qui seront livrés à partir de 2023.

« C'est une étape cruciale qui reflète notre engagement de longue date à renforcer rapidement notre réseau à la fois au niveau national et international. Cette expansion servira de catalyseur pour stimuler la croissance économique de l'Inde et la mobilité de sa population. Le secteur de l'aviation en Inde est sur le point de croître de plus en plus fort, et nous poursuivrons notre mission de construction d'un réseau de transport de classe mondiale. Nous sommes là pour tenir notre promesse de fournir des tarifs économiques et une expérience ponctuelle, courtoise et fluide à tous nos clients », a déclaré Ronojoy Dutta, PDG d'IndiGo.

« Nous sommes heureux d'étendre notre partenariat avec CFM pour notre prochain lot d'avions Airbus A320neo, A321neo et A321 XLR », a déclaré Riyaz Peermohamed, directeur des acquisitions et du financement des appareils d'IndiGo. « L'introduction des moteurs CFM LEAP dans notre flotte va nous permettre de continuer à nous concentrer sur la réduction des coûts d'exploitation et l'efficacité énergétique avec des niveaux de fiabilité élevées. »

« Nous sommes extrêmement honorés de la confiance renouvelée d'IndiGo en CFM », a déclaré Gaël Méheust, président-directeur général de CFM International. « Nous nous engageons pleinement à aider IndiGo à optimiser ses opérations en leur fournissant les meilleurs standards de l'industrie en matière d'utilisation des actifs, d'efficacité énergétique et de coût global de possession. »

« Nous sommes fiers d'étendre notre relation avec IndiGo et de jouer un rôle clé dans leur croissance continue », a déclaré Philippe Couteaux, Directeur Commercial et marketing de Safran Aircraft Engines, société mère de CFM. « Nous considérons la confiance d'IndiGo comme une grande responsabilité de continuer à soutenir leur flotte avec le haut niveau d'exigence de CFM. »

Le moteur LEAP, qui a enregistré plus de 10 millions d'heures de vol en moins de cinq ans de service commercial, continue d'établir de nouveaux standards dans l'industrie aéronautique pour la disponibilité des actifs, tout en réduisant la consommation de carburant et des émissions de CO2 de 15%, et en maintenant les taux de fiabilité les plus élevés dans cette classe de poussée.