Safran : lance Geonyx M, une nouvelle centrale inertielle pour embarcations rapides et véhicules amphibies

SOFINS, Bordeaux, le 29 juin 2021

À l'occasion du salon SOFINS 2021, Safran Electronics & Defense lance une nouvelle centrale de navigation inertielle et de pointage : la Geonyx M. Elle complète la gamme terrestre Geonyx ainsi que les gammes Argonyx et Black-Onyx destinées respectivement aux bâtiments de surface de premier rang et aux sous-marins. Grâce à ses gyroscopes à résonateur hémisphérique HRG Crystal, Geonyx M profite des avancées majeures des centrales de navigation inertielle Safran en termes de performances opérationnelles, d'intégration et de coûts de possession.



Safran

Compacte, ne nécessitant aucun couplage à un senseur externe et résistant à des niveaux de chocs importants sans ajout de suspensions externes, la Geonyx M s'adresse à la fois aux plateformes navales telles que les embarcations rapides et les chalands de débarquement, et aux plateformes terrestres telles que les véhicules amphibies. Elle fournit l'attitude et la position du porteur, utilisable pour des applications de navigation, de localisation ou de pointage. Sa polyvalence et ses performances, fruit des recommandations du FUSCOL@B* et des RETEX opérationnels, conviennent parfaitement aux forces spéciales qui peuvent passer d'un milieu à l'autre, même en cas d'absence ou de brouillage des signaux GNSS.

La simplicité et la maturité de la technologie HRG permettent à Safran Electronics & Defense de développer de nouvelles centrales inertielles ultra-fiables, compactes et dotées d'une large gamme de performances. Ces centrales sont destinées à tous les milieux (espace, air, terre et mer), tant pour des applications civiles que militaires. Ainsi, les centrales inertielles marines civiles à base de HRG ont déjà été produites à plus de 1000 exemplaires depuis leur lancement en 2012, et la centrale inertielle terrestre Geonyx a déjà été commandée à plus de 300 exemplaires et déployée auprès de 30 clients à travers le monde depuis son lancement en 2018.

Safran Electronics & Defense est un acteur historique de la navigation inertielle grâce à son expertise de plus de 70 ans dans les technologies qui y sont associées. Avec plus 150 000 gyroscopes à structure résonante livrés, Safran Electronics & Defense est le leader européen et se situe au 3ème rang mondial dans ce domaine.

'*' : Le FUSCOL@B est le laboratoire de l'innovation des fusiliers marins commandos à Lorient