LE CAIRE, 7 avril (Reuters) - Le Front Polisario, qui revendique l'indépendance du Sahara occidental, a dénoncé dimanche un projet d'investissement dans la région annoncé cette semaine par la France.

Le Maroc considère que le Sahara occidental lui appartient, mais le mouvement indépendantiste soutenu par l'Algérie réclame un État souverain.

"L'annonce par la France de son intention d'investir et de financer des projets, à travers l'Agence française de développement (AFD), dans les régions sahraouies occupées est une démarche provocatrice", ont déclaré les autorités séparatistes dans un communiqué.

Cette déclaration intervient après le déplacement au Maroc la semaine dernière du ministre chargé du Commerce extérieur, Franck Riester.

Selon plusieurs médias, Franck Riester, aurait indiqué durant ce voyage que l’AFD pourrait participer au financement d'un projet de ligne à haute tension entre Dakhla, la capitale du Sahara occidental, et Casablanca.

"Le renouveau des relations franco-marocaines passera par de nouvelles passerelles entre nos secteurs privés", avait déclaré Franck Riester sur X dans le cadre du déplacement.

Les relations entre le Maroc et l'Algérie sont tendues depuis des décennies en raison notamment de la situation au Sahara occidental, et la frontière entre les deux pays est fermée depuis 1994. (Reportage Ahmed Tolba et Lamine Chiikhi ; version française Kate Entringer)