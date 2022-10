Saint Argent-Gratuit priez pour nous

La bamboche du début de semaine sur les marchés actions a cédé la place à un lendemain de cuite chez les investisseurs, qui viennent d'encaisser deux séances de marche arrière. Pas encore de quoi annihiler un bilan hebdomadaire positif, mais pas non plus de quoi être totalement serein pour achever la semaine. Hier, les actions occidentales ont perdu entre 0,3% en Allemagne et 1% aux Etats-Unis, en passant par des replis voisins de 0,8% en France, en Suisse et au Royaume-Uni. Comme ce fut le cas la veille, c'est le secteur pétrolier qui, seul, a tenu la baraque, pendant que les autres s'enfonçaient plus ou moins profondément dans le rouge. La décision de l'Opep+ de réduire le débit du robinet de production n'y est bien sûr pas étrangère, même si elle a provoqué la colère des dirigeants occidentaux.

Ce que je viens d'écrire n'est pas tout à fait vrai : l'automobile a aussi clôturé dans le vert, même si les raisons de l'engouement pour le secteur ne sont pas faciles à comprendre. A ce propos, Porsche AG, fraîchement entrée en bourse, est devenu le constructeur européen le mieux valorisé en bourse : avec une capitalisation de 82,65 Mds€, il devance sa maison-mère Volkswagen (79 Mds€) et leur compatriote Mercedes (57,6 Mds€). Stellantis n'est pas très loin (40 Mds€), à l'inverse de Renault qui est toujours dans les limbes (8 Mds€). Pour l'anecdote, Tesla (755 Mds$ de capitalisation) pèse autant que les onze constructeurs qui le suivent dans le classement (soit Toyota, BYD, Porsche AG, Volkswagen, Mercedes, General Motors, Ford, BMW, Stellantis, Honda et Ferrari).

La dernière séance de la semaine devait être marquée par le tic-tac du compte à rebours précédant les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis en septembre, dont la publication aura lieu à 14h30. Bon objectivement, ce sera le cas, mais un double événement nocturne s'est invité dans le paysage. J'en parle après, juste le temps de rappeler l'enjeu de la statistique américaine de l'après-midi. En début de semaine, le marché s'est dit que les premiers signaux de tensions dans l'économie américaine allait probablement conduire la Fed à se montrer moins jusqu'au-boutiste dans sa politique monétaire restrictive. D'où une chute des rendements obligataires et un +6% pour le S&P500 en deux séances lundi et mardi. Pour la faire courte, cet après-midi les financiers seraient preneurs de mauvais chiffres pour l'emploi aux Etats-Unis, parce que cela rapprocherait le point de bascule du retour de la Fed à une politique pro-croissance. Et plus les chiffres seront mauvais, plus ce scénario prendrait du poids. A contrario bien sûr, un marché du travail américain qui resterait stoïque face au changement de conditions économiques a toutes les chances de désespérer les investisseurs, qui ne savent pas vraiment à quel Saint se vouer à part Saint Argent-Gratuit.

L'événement nocturne dont je parlais plus haut est un double avertissement dans le secteur des semiconducteurs. L'américain Advanced Micro Devices (AMD) a prévenu que ses ventes du troisième trimestre ont été inférieures aux attentes. Le titre perd 4,5% hors séance. En parallèle, le géant coréen Samsung Electronics a lui aussi fait état de résultats qui n'atteindront pas les anticipations sur la période. Les signaux négatifs envoyés par l'industrie des semiconducteurs, corrélée de près à la consommation, que ce soit à travers l'électronique grand public, l'automobile ou les produits connectés, ne sont pas vraiment de bon augure. A moins que cela ne serve les noirs desseins de ceux qui poussent pour que les banques centrales arrêtent de relever leurs taux ?

Mais je ne pouvais pas vous laisser sur cette mauvaise impression alors je suis allé chercher un secteur plus festif hier. Hormis bien sûr celui précité opportunément protégé par un cartel, il fallait aller sur le cannabis, dont les valeurs se sont envolées aux Etats-Unis après que Joe Biden a accordé le pardon fédéral à toutes les personnes condamnées pour simple possession de marijuana. "Personne ne devrait être en prison juste pour avoir utilisé ou possédé de la marijuana", a même twitté le président. L'industrie s'est envolée en interprétant cela comme les prémices d'une plus grande libéralisation. Les points de vue sont partagés. Un voici un qui soutient la mesure du président américain, tandis que celui-ci est plus conservateur. En ce qui concerne l'investissement, Zonebourse avait roulé en son temps une liste thématique dédiée.

Mais restons sérieux : la semaine s'achève en baisse en Asie Pacifique, mais le bilan hebdomadaire est positif. Sur la séance de vendredi, le marché japonais perd 0,7% pendant que le Hang Seng abandonne 1,3%. La bourse de Sydney boucle elle aussi en retrait (-0,8%). Les places boursières de Chine continentale sont restées fermées toute la semaine pour la fête nationale. Les indicateurs avancés européens sont baissiers après les annonces d'AMD et Samsung, mais on aura compris que le véritable couperet de la séance est attendu à 14h30. Le CAC40 a démarré la séance en baisse de 0,15%.

Les temps forts économiques du jour

Après la production industrielle allemande d'août (8h00), le marché se tournera vers les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis (14h30). Tout l'agenda macro ici.

L'euro a plutôt reculé depuis hier à la même heure, à 0,9803 USD. L'once d'or a reperdu un peu de terrain à 1710 USD. Le pétrole préserve les gains obtenus à l'annonce d'une réduction de la production de l'Opep+, avec un Brent de Mer du Nord à 94,17 USD le baril et un brut léger américain WTI à 88,29 USD. Le rendement de la dette américaine à 10 ans poursuit sa remontée à 3,82%. Le bitcoin reste scotché autour de 20 000 USD l'unité.

Les principaux changements de recommandations

AP Moller Maersk : Berenberg passe de conserver à acheter en visant 18 500 DKK.

ArcelorMittal : Deutsche Bank reste à l'achat avec un objectif réduit de 37 à 33 EUR.

CMC Markets : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 340 à 275 GBp.

Drägerwerk : Kepler Cheuvreux reste à conserver avec un objectif réduit de 54 à 45 EUR.

Kion : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 68 à 35 EUR.

Poxel : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 3,50 à 4 EUR.

Quantum Genomics : Kepler Cheuvreux reste à l'achat avec un objectif réduit de 7,90 à 6 EUR.

PSP Swiss Property : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 135 à 120 CHF

Rathbones : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 1800 à 1720 GBp.

Renault : Oddo BHF passe de neutre à surperformance en visant 55 EUR.

SGS : J.P. Morgan reste neutre avec un objectif de cours réduit de 2350 à 2300 CHF.

Sika : Crédit Suisse reste à surperformance avec un objectif réduit de 384 à 367 CHF.

Temenos : Research Partners reste à l'achat avec un objectif réduit de 190 à 170 CHF.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Dans le monde

Annonces importantes (et moins importantes)

Le résultat opérationnel de Samsung est inférieur aux attentes du consensus au T3.

Advanced Micro Devices perd 4,5% hors séance après avoir prévenu que son chiffre d'affaires du T3 sera inférieur aux attentes.

La justice américaine suspend les audiences sur le contentieux Twitter jusqu'au 28 octobre.

Crédit Suisse rachète 3 MdsCHF de dette.

VTEX et Adyen signent un partenariat mondial pour accélérer le déploiement du commerce unifié.

Targa Resources devrait remplacer Nielsen Holdings dans le S&P500.

Tesla va livrer à PepsiCo le 1 er décembre prochain son premier semi-remorque électrique.

décembre prochain son premier semi-remorque électrique. Principales publications du jour : EMS-Chemie, Tilray… Tout l'agenda ici.