Saint-Gobain met le cap sur 2025

Saint-Gobain tient cet après-midi une réunion dédiée aux investisseurs et analystes, consacrée à sa stratégie et à ses objectifs pour la période 2021-2025. Il se fixe de nouveaux objectifs financiers en moyenne annuelle pour la période avec l'accélération de la génération de résultat et de trésorerie et une création de valeur attractive pour ses actionnaires. Le groupe attend une croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre 3%et 5%. La marge d'exploitation est prévue entre 9% et 11%.



Le taux de conversion de cash flow libre est escompté supérieur à 50 pour un ROCE compris entre 12% et 15%.



Le taux de distribution annuel du dividende est prévu entre 30% et 50% du résultat net courant.



Enfin, le groupe a annoncé un programme de rachat d'actions à hauteur de 2 milliards d'euros sur la période 2021-2025.