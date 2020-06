Saisines de la Médiation du crédit : flux hebdomadaires du 2 au 26 juin 2020

Flux hebdomadaires juin 2020

Nombre de dossiers éligibles (France métropolitaine)

1 000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

925 803 411 514 307 2 au 5 juin

Moyenne Moyenne hebdomadaire hebdomadaire (avril) (mai)

8 au 12 juin

15 au 19 juin

22 au 26 juin

Effectifs moyens des entreprises éligibles (France métropolitaine)

14

121086420 12 13,1 11 9,8 10,7 11,2

Moyenne Moyenne hebdomadaire hebdomadaire (avril) (mai)

2 au 5 juin

8 au 12 juin

15 au 19 juin

22 au 26 juin

Montants des crédits demandés par les entreprises éligibles (France métropolitaine)

(en millions)

2 au 5 juin

MoyenneMoyenne

8 au 12 juin

15 au 19 juin

22 au 26 juinhebdomadaire hebdomadaire

(avril)

(mai)

Le ralentissement des saisines de la médiation du crédit amorcé en mai s'accentue en juin avec une moyenne quotidienne de 85 dossiers sur l'ensemble de ce mois et de 61 dossiers lors de la dernière semaine.

Ces saisines continuent à émaner essentiellement de TPE (de moins de 10 salariés), à la situation souvent dégradée et confrontées à des refus de prêts garantis par l'État (PGE). Plus ponctuellement, il peut également s'agir de PME, avec des effectifs de plus de 50 salariés ou des montants de crédits de plus de 10 millions d'euros (près d'une cinquantaine de dossiers en juin).

En juin, les montants cumulés de crédits demandés, également en recul, atteignent 400 millions et l'encours moyen s'établit à 248299 euros. Reflétant cette évolution, les montants moyens quotidiens se situent à 21 millions pour l'ensemble du mois et à 15,5 millions lors de la dernière semaine.

En savoir plus sur les résultats et la typologie des saisines de la médiation du crédit en avril/mai 2020 :

https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/la-mediation-du-credit-fortement-mobilisee-pour- apporter-des-solutions-aux-entreprises

Répartition régionale des dossiers éligibles à la médiation

Dossiers éligibles Médiation du crédit Données 2019 Encours bancaires du 2 au 6 juin 2020 (sur 12 mois) Dossiers éligibles Crédits bancaires a)

Crédits demandés

(nombre)

(%)

(en millions d'euros)

(en %)

(nombre)

(%)

(en milliards d'euros)

(en %)

Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne-Franche-Comté Bretagne

194

12

49,3

12

116

12

86,7 10

48

3

8,3

2

59

6

27,5 3

82

5

10,0

3

33

3

38,3 4

Centre-Val de Loire Corse

53

3

15,7

4

50

5

24,7 3

26

2

2,9

1

9

1

3,1 0

Grand Est Hauts-de-France Île-de-France Normandie Nouvelle-Aquitaine Occitanie

69

4

32,2

8

54

5

60,1 7

112

7

21,1

5

56

6

52,4 6

435

27

104,3

26

222

22

370,2 41

63

4

8,4

2

26

3

31,1 3

125

8

22,8

6

119

12

62,4 7

124

8

83,6

21

108

11

56,3 6

Pays de la Loire Provence-Alpes-Côte d'Azur

57

4

10,4

3

53

5

42,7 5

223

14

31,1

8

100

10

46,8 5

France métropolitaine

1 611

100

400,0

100

1 005

100

902,3 100

Outre-mer 47 10,0 30 30,0

a) Crédits bancaires dans les régions : données extraites du STAT INFO de mars 2020 (créances commerciales, crédits à l'exportation, crédits de trésorerie, crédits à l'équipement).