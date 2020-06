Saisines de la Médiation du crédit : flux hebdomadaires du 2 au 5 juin 2020

La réduction progressive du rythme des saisines de la médiation, observée en mai, se confirme avec un niveau de 103 dossiers par jour début juin.

Ces saisines continuent à émaner essentiellement de TPE (de moins de 10 salariés), à la situation souvent dégradée et confrontées à des refus de prêts garanti­s par l'État (PGE). Plus ponctuellement, il peut également s'agir de PME, avec des effectifs de plus de 50 salariés ou des montants de crédits de plus de 10 millions d'euros (une dizaine en juin).

Les montants cumulés de crédits demandés tendent également à diminuer avec, du 2 au 5 juin, une moyenne quotidienne de 20,4 millions d'euros, en deçà des niveaux (27 millions) observés lors des deux semaines précédentes. L'encours moyen s'établit à 198 200 euros.

Répartition régionale des dossiers éligibles à la médiation

Médiation du credit Données 2019 Encours bancaires du 2 au 5 juin 2020 (sur 12 mois) Dossiers éligibles Crédits demandés Dossiers éligibles Crédits bancaires a) (nombre) (%) (en millions (en %) (nombre) (%) (en milliards (en %) d'euros) d'euros) Auvergne-Rhône-Alpes 42 10 7,7 9 116 12 86,7 10 Bourgogne-Franche-Comté 14 3 3,5 4 59 6 27,5 3 Bretagne 16 4 2,9 4 33 3 38,3 4 Centre-Val de Loire 13 3 1,4 2 50 5 24,7 3 Corse 11 3 1,4 2 9 1 3,1 0 Grand Est 16 4 6,7 8 54 5 60,1 7 Hauts-de-France 27 7 3,0 4 56 6 52,4 6 Île-de-France 129 31 36,5 45 222 22 370,2 41 Normandie 15 4 1,9 2 26 3 31,1 3 Nouvelle-Aquitaine 39 9 9,3 11 119 12 62,4 7 Occitanie 27 7 1,4 2 108 11 56,3 6 Pays de la Loire 14 3 1,6 2 53 5 42,7 5 Provence-Alpes-Côte d'Azur 48 12 4,1 5 100 10 46,8 5 France métropolitaine 411 100 81,5 100 1 005 100 902,3 100 Outre-mer 7 3,7 30 30,0

a) Crédits bancaires dans les régions : données extraites du STAT INFO de mars 2020 (créances commerciales, crédits à l'exportation, crédits de trésorerie, crédits à l'équipement).