Saisines de la Médiation du crédit : flux hebdomadaires du 4 au 22 mai 2020

Depuis début du mois de mai, caractérisé par des semaines atypiques, le rythme quotidien de saisines de la médiation s'établit à 176 dossiers en deçà des niveaux de 200 atteints fin avril.

Les entreprises concernées demeurent très majoritairement des TPE (moins de 10 salariés) dont la situation est souvent dégradée et qui sont, de plus en plus fréquemment, confrontées à des refus de prêts garanti­s par l'État (PGE).

La médiation est également saisie par des entreprises de plus grande taille (sur les trois premières semaines de mai, une cinquantaine de PME, avec des effectifs de plus de 50 salariés ou des montants de crédits de plus de 10 millions d'euros).

Comme le montre la typologie détaillée des saisines du mois d'avril (communiqué de presse du 19 mai), les demandes émanent des secteurs frappés de plein fouet par le confinement et en particulier, ceux des services et du commerce.

Les montants cumulés de crédits demandés depuis début mai atteignent 490,6 millions d'euros, soit une moyenne quotidienne de 37,7 millions. L'encours moyen s'établit à 214 217 euros.

Répartition régionale des dossiers éligibles à la médiation

Médiation du credit Données 2019 Encours bancaires du 4 au 22 mai 2020 (sur 12 mois) Dossiers éligibles Crédits demandés Dossiers éligibles Crédits bancaires a) (nombre) (%) (en millions (en %) (nombre) (%) (en milliards (en %) d'euros) d'euros) Auvergne-Rhône-Alpes 282 12 50,5 10 116 12 86,7 10 Bourgogne-Franche-Comté 90 4 15,0 3 59 6 27,5 3 Bretagne 90 4 6,0 1 33 3 38,3 4 Centre-Val de Loire 69 3 47,7 10 50 5 24,7 3 Corse 27 1 4,0 1 9 1 3,1 0 Grand Est 132 6 22,9 5 54 5 60,1 7 Hauts-de-France 184 8 31,1 6 56 6 52,4 6 Île-de-France 543 24 176,6 36 222 22 370,2 41 Normandie 77 3 10,0 2 26 3 31,1 3 Nouvelle-Aquitaine 242 11 39,7 8 119 12 62,4 7 Occitanie 212 9 23,0 5 108 11 56,3 6 Pays de la Loire 111 5 20,2 4 53 5 42,7 5 Provence-Alpes-Côte d'Azur 231 10 44,0 9 100 10 46,8 5 France métropolitaine 2 290 100 490,6 100 1 005 100 902,3 100 Outre-mer 71 11,0 30 30,0

a) Crédits bancaires dans les régions : données extraites du STAT INFO de mars 2020 (créances commerciales, crédits à l'exportation, crédits de trésorerie, crédits à l'équipement).