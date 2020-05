Saisines de la Médiation du crédit : flux hebdomadaires du 6 avril au 7 mai 2020

Pour la France métropolitaine, 4128 dossiers ont été considérés comme éligibles depuis le 6 avril, ce qui représente une moyenne quotidienne de 188 dossiers sur cette période.

Les entreprises concernées sont très majoritairement des TPE (moins de 10 salariés) dont la situation est souvent dégradée et qui sont, de plus en plus fréquemment, confrontées à des refus de prêts garanti­s par l'État (PGE).

La médiation est également saisie par des entreprises de plus grande taille (près de 120 PME, avec des effectifs de plus de 50 salariés ou des montants de crédits de plus de 10 millions d'euros).

Les demandes émanent des secteurs frappés de plein fouet par le confinement : services, petit commerce de détail ou commerce de gros, restauration, hébergement, bâtiment.

Les montants cumulés de crédits demandés atteignent 767,1 millions d'euros, soit une moyenne quotidienne de 34,9 millions. L'encours moyen s'établit à 185 838 euros.

Répartition régionale des dossiers éligibles à la médiation

Médiation du credit Données 2019 Encours bancaires du 6 avril au 7 mai 2020 (sur 12 mois) Dossiers éligibles Crédits demandés Dossiers éligibles Crédits bancaires a) (nombre) (%) (en millions (en %) (nombre) (%) (en milliards (en %) d'euros) d'euros) Auvergne-Rhône-Alpes 521 13 91,6 12 116 12 86,7 10 Bourgogne-Franche-Comté 179 4 36,9 5 59 6 27,5 3 Bretagne 199 5 14,3 2 33 3 38,3 4 Centre-Val de Loire 177 4 51,9 7 50 5 24,7 3 Corse 35 1 6,5 1 9 1 3,1 0 Grand Est 250 6 68,7 9 54 5 60,1 7 Hauts-de-France 471 11 59,9 8 56 6 52,4 6 Île-de-France 761 18 216,0 28 222 22 370,2 41 Normandie 152 4 28,0 4 26 3 31,1 3 Nouvelle-Aquitaine 419 10 53,7 7 119 12 62,4 7 Occitanie 422 10 49,1 6 108 11 56,3 6 Pays de la Loire 184 4 43,4 6 53 5 42,7 5 Provence-Alpes-Côte d'Azur 358 9 47,2 6 100 10 46,8 5 France métropolitaine 4 128 100 767,1 100 1 005 100 902,3 100 Outre-mer 119 10,8 30 30,0

a) Crédits bancaires dans les régions : données extraites du STAT INFO de mars 2020 (créances commerciales, crédits à l'exportation, crédits de trésorerie, crédits à l'équipement).