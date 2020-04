Saisines de la Médiation du crédit : flux quotidiens du 6 au 17 avril 2020

Flux quotidiens du 6 au 17 avril 2020

Pour la France métropolitaine, 1 428 dossiers ont été considérés comme éligibles depuis le 6 avril, soit une moyenne quotidienne proche de 159 dossiers.

Une accélération du rythme des saisines est observée avec un niveau qui atteint 221 demandes éligibles pour la journée du 16 avril.

Les entreprises concernées sont très majoritairement des TPE (moins de 10 salariés) dont la situation est souvent dégradée et qui sont, de plus en plus fréquemment, confrontées à des refus de prêts garantie par l'État (PGE).

La médiation est plus ponctuellement également saisie par des entreprises de plus grande taille (une quarantaine

de PME, avec des effectifs de plus de 50 salariés ou des montants de crédits de plus de 10 millions d'euros).

Les demandes émanent des secteurs frappés de plein fouet par le confinement : services, petit commerce

de détail ou commerce de gros, restauration, hébergement, bâtiment.

Les montants cumulés de crédits demandés atteignent 243,1 millions d'euros, soit une moyenne quotidienne de 27 millions. L'encours moyen s'établit à 170 264 euros.