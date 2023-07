Saison des résultats: Carmignac recommande la prudence

Aujourd'hui à 16:24 Partager

" La prudence reste de mise pour les mois à venir " , affirme Axelle Pinon, membre du comité d'investissement de Carmignac, dans une note publiée au sujet des perspectives pour la saison des résultats du 2e trimestre. " Depuis le début de l'année, les marchés ont connu une trajectoire favorable ", relève-t-elle : " le ratio cours sur bénéfice à un an pour le S&P 500 est passé de 17 à 20 en l'espace de sept mois ". Selon le consensus, les bénéfices trimestriels des entreprises du S&P 500 devraient chuter de 6 à 8 % par rapport à l'an dernier.



Cependant, " ce sont les perspectives qui seront communiquées par les équipes dirigeantes qui seront particulièrement scrutées ", indique la gérante, relevant que "jusqu'à présent, les effets des hausses de taux sur les bénéfices des entreprises ne se sont pas encore pleinement manifesté et, malgré la croissance des salaires, les marges des entreprises restent à un niveau très élevé".



Selon elle, trois sujets devraient faire l'objet d'une attention particulière, à savoir la tech & l'intelligence artificielle, la décélération européenne et les signes d'affaiblissement de la consommation.



Étant donné que sept sociétés technologiques expliquent la majeure partie de la performance du S&P 500, une attention particulière sera portée sur leur capacité à réaliser des bénéfices à la hauteur de l'expansion de leurs multiples. Elles devraient toujours afficher l'une des meilleures croissances bénéficiaires du marché au deuxième trimestre, mais un léger écart pourrait conduire à une déception pour les marchés, comme cela a déjà été observé avec Tesla et Netflix. Microsoft semble bien placé dans la course à l'IA et aux revenus potentiels qui en découlent.



En Europe, la contraction des bénéfices sur le trimestre devrait être plus marquée qu'aux Etats-Unis, notamment en raison de la faiblesse du secteur manufacturier. Le secteur du luxe sera important, car il a été l'un des principaux moteurs de la performance des indices européens cette année, du fait d'un environnement de taux d'intérêt plus bénin et de la réouverture de la Chine. Le risque de déception est cependant réel face à une probabilité croissante que les ventes du marché chinois ne compensent finalement pas le ralentissement du marché américain.



Jusqu'à présent, la consommation s'est montrée extrêmement résiliente en dépit de la hausse des prix, permettant aux entreprises de répercuter la hausse de leurs coûts, assurant ainsi une protection des marges. Mais dans certains segments, comme celui du commerce de détail, des tendances inquiétantes se dessinent, notamment en cas de décélération de la croissance des salaires, qui pourrait devenir un risque pour la santé future du consommateur.