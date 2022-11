Sakkari et Sabalenka qualifiées pour les demi-finales

La semaine de Maria Sakkari est pour l'instant parfaite : trois matchs et trois succès en deux sets pour la Grecque qui a battu facilement Ons Jabeur (6-2, 6-3) pour s'assurer la première place du groupe « Nancy Richey » au Masters WTA. En s'imposant, Sakkari, numéro 5 mondiale, a validé la qualification d'Aryna Sabalenka (n°7), qui avait dominé un peu plus tôt l'Américaine Jessica Pegula (6-3, 7-5) et dont le sort dépendait du résultat de Jabeur : la Tunisienne devait l'emporter en deux manches pour lui passer devant. La Biélorusse n'a pas dû trembler beaucoup, tant Sakkari a dominé son sujet. Elle a rapidement mené 5-1 dans la première manche en remportant 20 points de plus sur le match (58 contre 38) et en ne concédant qu'une fois sa mise en jeu contre quatre à Jabeur. Sakkari affrontera en demi-finale la Française Caroline Garcia ou la Russe Daria Kasatkina, qui se disputeront samedi soir la deuxième place de l'autre groupe derrière la numéro un mondiale, Iga Swiatek, déjà certaine de finir première de la poule « Tracy Austin ». La Polonaise sera quant à elle opposée à Sabalenka pour le compte des demi-finales.

par Lucas Fontaine (iDalgo)