Salaire, temps, respect: grève des femmes vendredi en Suisse

ZURICH, 12 juin (Reuters) - Les femmes sont appelées à faire grève vendredi en Suisse pour réclamer l'égalité entre les sexes, garantie par une loi adoptée dès 1996 dont les objectifs restent cependant loin d'être atteints.

Le slogan retenu pour vendredi, "salaire, temps, respect !", fait écho à un mouvement de grève similaire qui remonte au 14 juin 1991, soit vingt-huit ans plus tôt jour pour jour.

L'égalité entre les hommes et les femmes est inscrite dans la Constitution suisse depuis le début des années 1980 et une loi votée en 1996 a proscrit la discrimination et le harcèlement sexuel sur les lieux de travail, censée protéger les femmes contre toute discrimination liée à la grossesse, au statut marital ou au genre.

Le compte n'y est pas. Les femmes salariées en Suisse gagnent en moyenne près de 20% de moins que les hommes. En 1991, cet écart était d'environ un tiers. Mais après une période de resserrement, il s'est de nouveau accentué depuis 2000, selon l'Office confédérale des statistiques.

"Je crois que le temps est venu de prendre enfin les mesures permettant aux femmes d'occuper la place qui leur revient dans les sphères où se prennent les décisions et de défendre leurs intérêts à tous les niveaux de la société", explique Adèle Thorens, élue écologiste à Lausanne.

Les organisatrices de la grève veulent mettre en lumière les différences salariales mais aussi insister sur la reconnaissance du travail domestique, et notamment des soins apportés aux enfants ou aux personnes âgées, dénoncer les violences contre les femmes ou bien encore réclamer une meilleure représentations des femmes dans les cercles du pouvoir.

"Nous faisons grève parce que les femmes gagnent moins pour un même travail et sont ignorées quand il y a des promotions, à peine représentées au niveau exécutif et parce que les emplois typiquement féminins sont mal payés", souligne le collectif Grève des femmes à Zurich.

Interrogée par le quotidien La Tribune de Genève, la socialiste Ruth Dreifuss, première femme à avoir accédé à la présidence de la Confédération helvétique en 1999, se souvient du 14 juin 1991, le jour, dit-elle, où les femmes ont inventé une "nouvelle forme d'expression".

"Tout avait convergé vers un message unique: nous voulons sortir de l'ombre et voir notre travail enfin reconnu", ajoute-t-elle. (Brenna Hughes Neghaiwi avec Denis Balibouse à Genève Henri-Pierre André pour le service français)